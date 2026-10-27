Sindicato hotelero de Yucatán exige cumplir la Ley Silla y reducir la jornada laboral

El cumplimiento correcto de la Ley Silla, la reducción de la jornada laboral y el respeto a la negociación colectiva son exigencias del sindicato que representa a trabajadores de hoteles en Yucatán, que también prepara las próximas revisiones salariales y contractuales para alrededor de 800 empleados en 80 centros de trabajo.

Gustavo Escobar, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Hotelera, Gastronómica, del Comercio en General y Similares de Yucatán, advirtió que aún existen pendientes con algunas empresas hoteleras en materia de condiciones laborales y prestaciones, por lo que llamó a los patrones a resolverlos mediante el diálogo y cumplir con las disposiciones legales.

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Uno de los puntos es la aplicación de la llamada Ley Silla, vigente desde el 17 de junio de 2025. El dirigente sostuvo que todavía hay lugares donde falta incorporar las disposiciones en los reglamentos interiores y garantizar el acceso a asientos de acuerdo con las funciones de cada empleado.

El sindicato también puso sobre la mesa la reducción de la jornada laboral a 46 horas semanales, cuya primera etapa está prevista para el 1 de enero de 2027, como parte de la transición gradual a las 40 horas.

Escobar advirtió que este cambio no debe convertirse en un pretexto para aumentar las cargas de trabajo ni dejar vacantes sin cubrir.

Señaló que, ante la falta de personal en algunas áreas, es necesario revisar quién asumirá las funciones, sin perjudicar los descansos ni las condiciones de quienes permanecen en sus puestos.

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La preocupación alcanza a áreas como restaurantes, cocina, recepción y otros servicios hoteleros que operan todos los días.

El dirigente advirtió que reducir las horas de trabajo debe permitir que los empleados tengan más tiempo para su vida personal y familiar, no que realicen las mismas tareas en menos tiempo.

Otro de los temas planteados fue el respeto a los contratos colectivos. Escobar sostuvo que las empresas deben mantener la negociación con la representación sindical cuando las condiciones laborales estén reguladas por esos acuerdos, sin recurrir a convenios individuales para eludir las obligaciones de grupo.

En cuanto a las revisiones salariales y contractuales, explicó que las fechas varían según cada hotel y que las solicitudes se definirán después de consultar a los trabajadores en asambleas. Por ahora, no hay un porcentaje general establecido para los incrementos.

Además del salario, las negociaciones contemplan prestaciones, entre ellas las propinas y la entrega de uniformes.