Avanza rehabilitación del mercado Lucas de Gálvez del Centro de Mérida

Los trabajos de rehabilitación del mercado Lucas de Gálvez registran avances significativos y en los próximos días comenzará la remodelación integral del área de mariscos, informó el secretario técnico del Servicio Público de Mercados del Ayuntamiento, José Alfonso Lozano Poveda.

El funcionario señaló que, de manera paralela, el Ayuntamiento continúa con el proyecto de recuperación del espacio conocido como La Pepita, aunque reconoció que esta intervención requerirá más tiempo debido al deterioro estructural que presenta el inmueble y a la inversión millonaria que demanda su rehabilitación.

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Explicó que actualmente la recuperación del corredor intervenido presenta un avance del 95 por ciento, luego de la instalación de bancas, mesas, jardineras y servicio de internet de alta velocidad. Únicamente resta colocar las plantas ornamentales en los maceteros para concluir la obra.

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En cuanto a la posible reubicación de comerciantes en el predio de la calle 54 por 65, donde actualmente funciona un estacionamiento, Lozano Poveda aclaró que por el momento no existe ningún proyecto definido.