Ayuntamiento de Mérida destinará casi $25 millones a 78 obras contra el rezago social

El Ayuntamiento de Mérida, que encabeza la presidenta municipal, Cecilia Patrón Laviada, destinará 24 millones 968 mil 977 pesos a 78 obras para reducir el rezago social, en beneficio de 13 mil 820 personas de colonias y comisarías en el municipio.

En la sesión del Comité de Participación Ciudadana de las Obras del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2026, el director de Desarrollo Social y Combate a la Pobreza, Arturo León Itzá, destacó que la selección de los proyectos responde a las necesidades planteadas por habitantes de las distintas comunidades.

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Del total de recursos, 7.3 millones de pesos serán destinados a las comisarías y 17.6 millones a colonias, con obras enfocadas en reducir el rezago social mejorando la infraestructura urbana y las condiciones de vivienda de muchas familias.

“Cada acción dentro del gobierno municipal considera el bienestar de las familias, busca mejorar sus condiciones de vida y permite un mayor desarrollo integral para disminuir la brecha de desigualdad social con infraestructura social digna”, agregó.

Entre las acciones contempladas se encuentran la construcción de 22 techos firmes, 18 cuartos dormitorio, 12 cuartos para baño, cinco cocinas y cinco pisos firmes, además de trabajos de pavimentación, construcción de guarniciones y banquetas, instalación de sistemas de drenaje pluvial, rehabilitación de parques y mejoramiento de vialidades.

“Cada obra que priorizamos responde a las necesidades que las y los ciudadanos expresan en sus comunidades. Nuestro objetivo es que los recursos lleguen donde más se necesitan, disminuyendo los rezagos en infraestructura y mejorando las condiciones de vida de las familias meridanas”, afirmó.

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Estrategia del Ayuntamiento

León Itzá señaló que estas acciones forman parte de la estrategia del Ayuntamiento de Mérida para impulsar una ciudad más equitativa mediante inversiones dirigidas a atender los principales indicadores de rezago social.

Con esta tercera priorización, el FAIS 2026 acumula una inversión superior a 254 millones de pesos, con 670 obras y acciones sociales básicas aprobadas y una atención estimada de 103 mil 515 ciudadanos en el municipio.

Tras este proceso, la priorización de obras pasará por el Cabildo de Mérida para su debida aprobación, y posteriormente para la ejecución de proyectos.