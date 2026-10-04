Víctor Rejón Cruz hace historia: es el primer yucateco en ganar un Premio Ariel como director

El cineasta yucateco Víctor Rejón Cruz hizo historia al convertirse en el primer director originario de Yucatán en obtener un Premio Ariel, reconocimiento que recibió por el cortometraje documental Las voces del despeñadero, codirigido con Irving Serrano y dedicado a la vida de los clavadistas de La Quebrada, en Acapulco, Guerrero.

La producción, realizada durante 2023, fue reconocida en la categoría de Mejor Cortometraje Documental durante la 68.ª entrega de los Premios Ariel, organizados por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (Amacc). Tras el anuncio, la Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta) felicitó a Rejón Cruz, originario de Progreso y colaborador de la dependencia.

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El director consideró que el galardón representa el logro más importante de su trayectoria y uno de los momentos más significativos en el recorrido de la cinta desde su estreno. Recordó que el proyecto le ha permitido vivir diversas experiencias, entre ellas la posibilidad de apoyar a habitantes de Acapulco después del paso del huracán, además de participar en festivales nacionales e internacionales.

Las voces del despeñadero fue filmado en blanco y negro y tiene una duración de 23 minutos. El documental coloca en el centro a los propios clavadistas de La Quebrada, hombres y mujeres que desde temprana edad se incorporan a esta actividad y que se ganan la vida lanzándose al mar desde alturas de hasta 30 metros. A través de sus testimonios, la producción aborda sus motivaciones, experiencias y las circunstancias que enfrentan dentro y fuera de este emblemático sitio de Acapulco.

El trabajo también muestra la dimensión humana de una tradición vinculada con la identidad turística y cultural del puerto guerrerense. Rejón Cruz destacó el respaldo de su familia durante su carrera, así como el trabajo de Irving Serrano, con quien compartió los retos de realizar el proyecto, y agradeció a la Sedeculta por contribuir a la difusión de la cinta entre el público yucateco.

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El Premio Ariel se suma a una serie de reconocimientos que Las voces del despeñadero ha obtenido desde 2025. Ese año recibió el premio a Mejor Cortometraje Iberoamericano en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), además de reconocimientos como Mejor Cortometraje Documental en HollyShorts, de Los Ángeles; el Rhode Island International Film Festival y el Festival Internacional de Cine de Morelia.

Durante 2026, la producción también fue reconocida como Mejor Cortometraje Documental en SHORTS México y obtuvo el Premio Kino a Mejor Cortometraje Mexicano en el 25 Festival de Cine Alemán del Goethe-Institut Mexiko. Con el Premio Ariel, la obra codirigida por Víctor Rejón Cruz e Irving Serrano suma ahora uno de sus reconocimientos más importantes y coloca a un cineasta yucateco entre los galardonados de la principal ceremonia del cine mexicano.