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“Los yucas no hablan, gritan”: Queja por ruido en cafetería de Mérida genera polémica en redes

La queja contra el ruido en una cafetería de City Center Mérida fue difundida en redes sociales, donde el usuario extendió su crítica a los yucatecos.

Por Redacción Por Esto!

6 de oct de 2026

1 min

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Una publicación sobre el ruido en una cafetería de City Center Mérida generó debate en redes
Una publicación sobre el ruido en una cafetería de City Center Mérida generó debate en redes / Especial

Una queja publicada en redes sociales abrió debate luego de que un abogado cuestionara a los yucatecos por el ruido que hacen al hablar mientras se encontraba de visitar en una sucursal de Starbucks ubicada en City Center, en Mérida.

De acuerdo con la publicación, la persona acudió al establecimiento con la intención de utilizar su computadora y avanzar en sus actividades laborales.

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Sin embargo, aseguró que el ruido dentro del lugar terminó por hacer incómoda su estancia y expresó arrepentimiento por haber elegido esa sucursal.

La inconformidad fue acompañada por un video en el que se muestra parte del ambiente del establecimiento, pues junto con las imágenes, el usuario escribió: “Los yucas no hablan, gritan”, una expresión con la que extendió su crítica más allá del ruido que, según su experiencia, había en ese momento en el establecimiento.

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El comentario generó atención debido a que la queja originalmente estaba relacionada con las condiciones de ruido de una sucursal específica, pero terminó incluyendo una generalización sobre los habitantes de Yucatán.

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