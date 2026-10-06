Terminal Remota de Progreso: 37 años de historia y una ampliación que cambiará el puerto de Yucatán

Hoy se cumplen 37 años de la puesta en operaciones de la Terminal Remota de Progreso, también conocida como muelle de altura, infraestructura que marcó un antes y un después en la actividad portuaria de Yucatán y que, casi cuatro décadas después de su construcción, vuelve a estar en el centro de uno de los procesos de transformación más importantes para el municipio.

La Terminal Remota fue inaugurada el 6 de octubre de 1989, a 6.5 kilómetros de la línea de costa, como una solución para superar las limitaciones del antiguo muelle intermedia y permitir el arribo de embarcaciones de mayor capacidad.

En sus inicios contó con tres posiciones de atraque y un calado de 23 pies, con capacidad para recibir barcos de hasta 18 mil toneladas. El primer buque que atracó en sus instalaciones fue el Náuticas de México.

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La construcción comenzó el 1 de julio de 1985, bajo la responsabilidad de la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mediante el relleno de áreas ganadas al mar.

La nueva infraestructura quedó unida a tierra firme mediante un viaducto de 4.5 kilómetros, que se sumó a los aproximadamente dos kilómetros de la antigua estructura de la terminal intermedia.

Diez años después, en mayo de 1999, comenzó una nueva ampliación, cuyos trabajos concluyeron en noviembre del 2000. Durante ese período fueron dragados alrededor de 4.5 millones de metros cúbicos de material rocoso y se generaron otras áreas para actividades portuarias.

También se amplió el viaducto y se construyó infraestructura destinada al movimiento de graneles, contenedores, transbordadores y cruceros.

Con el paso de los años, la Terminal Remota dejó de ser únicamente una plataforma para el arribo de grandes embarcaciones y se convirtió en un componente fundamental de la cadena logística de Yucatán.

La actividad portuaria permitió fortalecer el intercambio de mercancías y atender las necesidades de sectores como el avícola, porcícola, industrial y de alimentos balanceados, mientras Progreso se consolidaba como una de las principales puertas de entrada y salida de productos para la Península de Yucatán.

Transformación

A 37 años de aquella inauguración, el puerto enfrenta nuevamente el reto de crecer a la par de las necesidades de la economía regional.

Este año, el proyecto de ampliación y modernización del Puerto de Progreso avanzó de manera importante. La información oficial establece un plan maestro dividido en tres etapas y una inversión global superior a los 12 mil 500 millones de pesos, con participación federal, estatal y privada.

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La primera fase, financiada por el Gobierno de Yucatán con mil 630 millones de pesos, contempló trabajos de dragado y concluyó este año.

La segunda etapa, a cargo de SSA Marine México, representa una inversión privada de 948 millones de pesos e incluye, entre otras acciones, trabajos relacionados con la zona de cruceros para permitir la atención de embarcaciones de mayor tamaño. En septiembre, autoridades estatales informaron que esta fase había concluido y que se preparaba su entrega oficial.

El proyecto contempla, además, la creación de dos nuevas plataformas de aproximadamente 40 hectáreas cada una, con lo que el área portuaria pasaría de alrededor de 34 a 114 hectáreas.

De acuerdo con la información de Proyectos México, se considera el dragado de aproximadamente 12.9 millones de metros cúbicos y la ampliación del canal de navegación, que pasaría de 150 a 180 m de ancho, con una profundidad proyectada de 13.3 metros, mientras que las áreas operativas y de ciaboga alcanzarían 12.5.

La primera fase del dragado comenzó en agosto del 2025 y concluyó el 19 de marzo del 2026, según el registro actualizado del proyecto federal.

Posteriormente, en julio, se dio el banderazo para los trabajos de conformación de la primera plataforma, mientras que en septiembre se reportó el avance de la elevación Norte y una nueva licitación vinculada con esta etapa de la expansión.

La tercera fase corresponde al Gobierno Federal y contempla la continuación de las obras de ampliación. De acuerdo con las autoridades, esta etapa permitirá incrementar de manera considerable la capacidad operativa del recinto y generar nuevas oportunidades para terminales y actividades logísticas.

De esta manera, la historia de la Terminal Remota no termina con sus primeros 37 años. Por el contrario, el aniversario encuentra al puerto nuevamente en proceso de transformación, con nuevas superficies ganadas al mar, mayor profundidad y capacidad proyectada, además de la posibilidad de atraer nuevas inversiones y ampliar las operaciones comerciales.

La apuesta actual es que Progreso pueda responder al arribo de embarcaciones de mayor tamaño y al creciente movimiento de mercancías, fortaleciendo su papel como infraestructura estratégica para Yucatán y la región Sureste.