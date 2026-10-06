Ciclón Tropical Isaías: Esta sería la trayectoria en el Golfo y efectos en la Península de Yucatán

La zona de baja presión sobre el Golfo de México continúa organizándose y mantiene 100 % de probabilidad de desarrollo ciclónico tanto en las próximas 48 horas como en los siguientes siete días, por lo que no se descarta que durante las próximas 12 horas evolucione a un Ciclón Tropical, que recibiría el nombre de Isaías, con posibles efectos indirectos en la Península de Yucatán.

De acuerdo con el monitoreo de Protección Civil de Yucatán (Procivy), el sistema se localiza en aguas del Golfo de México y presenta un desplazamiento lento hacia el este.

Aunque su evolución y trayectoria todavía pueden modificarse, el organismo advierte que podría generar vientos fuertes y lluvias intensas en las zonas occidentales de la Península de Yucatán durante los próximos días.

¿Cuál sería la trayectoria del posible ciclón tropical Isaías?

El sistema se mantiene bajo vigilancia debido a su 100 por ciento de potencial para desarrollo ciclónico.

La zona de baja presión se ubica aproximadamente a 170 kilómetros al este del puerto de Altamira, Tamaulipas, y se desplaza lentamente hacia el este del país.

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La perspectiva muestra al sistema avanzando sobre el Golfo de México, en dirección hacia el este, por lo que las condiciones meteorológicas de la Península de Yucatán podrían comenzar a resentir sus efectos de manera indirecta.

Sin embargo, todavía no existe una trayectoria definitiva para un Ciclón Tropical, debido a que primero debe confirmarse su desarrollo y evolución.

Por ello, la Península permanecerá bajo monitoreo durante los próximos días, principalmente por el incremento previsto en las lluvias, el viento y el oleaje en la costa.

¿Cuándo afectaría el Ciclón Tropical Isaías?

Independientemente de que la baja presión llegue o no a convertirse en ciclón tropical, entre el miércoles 7 y el sábado 10 de octubre se espera un incremento en el potencial de lluvia de diversa intensidad sobre Campeche y Yucatán.

Procivy señala que los efectos indirectos podrían comenzar a sentirse durante este periodo, con especial atención en las zonas costeras y del occidente de la Península, donde podrían presentarse lluvias más intensas y vientos fuertes asociados con la evolución del sistema.

La zona de #BajaPresión sobre el océano #Atlántico incrementó a 100 % su probabilidad para formar un #CiclónTropical en 48 horas. Se localiza a 170 km al este del Puerto de Altamira, #Tamaulipas. Detalles, en el gráfico https://t.co/CSlouo6JCI — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 6, 2026

Además, se prevé un incremento del oleaje mar adentro y cerca de la costa, por lo que las condiciones marítimas serán un factor importante para quienes realicen actividades en el litoral.

También se estiman vientos superiores a 70 km/h cerca del sistema, por lo que será necesario seguir los avisos oficiales conforme avance la organización de la baja presión.

Recomendaciones para la Península

Ante el posible desarrollo del sistema, se recomienda a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales, especialmente quienes viven en municipios costeros o tienen actividades relacionadas con el mar.

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Durante los próximos días será importante consultar las actualizaciones sobre lluvias, viento, oleaje y evolución de la baja presión, además de evitar actividades marítimas cuando las autoridades adviertan condiciones peligrosas.

Por el momento, la principal previsión es un aumento del potencial de lluvias del 7 al 10 de octubre, mayor oleaje el 8 y 9 de octubre y condiciones de viento que podrían intensificarse conforme evolucione el sistema.