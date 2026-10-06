Trabajadores denuncian carencias en oficinas federales de Yucatán: falta agua, luz e insumos

Trabajadores de tres dependencias federales en Yucatán denunciaron carencias en servicios básicos e infraestructura que, aseguran, dificultan sus labores.

Las inconformidades corresponden a las oficinas de la Procuraduría Agraria, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Registro Agrario Nacional (RAN), informó Miguel Rodrigo Alcocer Solís, secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (Fstse) en Yucatán.

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Los señalamientos fueron presentados durante el tercer pleno ordinario de la organización, en el que participaron representantes de 35 sindicatos federales

En el caso de la Procuraduría Agraria, ubicada en Temozón Norte, reportaron instalaciones inadecuadas, falta de insumos y ausencia de diálogo.

En la Secretaría de Relaciones Exteriores, instalada en un centro comercial del Norte de Mérida, las quejas se concentran en fallas del aire acondicionado y carencia de insumos en los sanitarios

La situación reportada en el Registro Agrario Nacional incluye problemas en el suministro de agua potable y energía eléctrica

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Los trabajadores también señalaron la presencia de vehículos abandonados y fauna nociva dentro de las instalaciones en la colonia Felipe Carrillo Puerto.

Alcocer Solís sostuvo que las condiciones no son adecuadas para el desempeño de las actividades y pidió a las autoridades federales atender los planteamientos realizados por los sindicatos. “Es irónico que no se tengan las condiciones adecuadas para trabajar”, expresó el dirigente, quien consideró necesario establecer diálogo con las dependencias involucradas para resolver las deficiencias.

Hasta el momento, el material proporcionado no incluye una postura de ninguna de las tres dependencias sobre los señalamientos de los trabajadores.