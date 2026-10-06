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Yucatán / Mérida

Trabajadores denuncian carencias en oficinas federales de Yucatán: falta agua, luz e insumos

La Fstse en Yucatán señaló problemas de infraestructura, servicios básicos, insumos y mantenimiento en oficinas de la Procuraduría Agraria, SRE y Registro Agrario Nacional.

Por Lucio Brito

6 de oct de 2026

2 min

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Procuraduría Agraria, SRE y RAN acumulan quejas por carencias en oficinas de Yucatán
Procuraduría Agraria, SRE y RAN acumulan quejas por carencias en oficinas de Yucatán / Por Esto!

Trabajadores de tres dependencias federales en Yucatán denunciaron carencias en servicios básicos e infraestructura que, aseguran, dificultan sus labores.

Las inconformidades corresponden a las oficinas de la Procuraduría Agraria, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Registro Agrario Nacional (RAN), informó Miguel Rodrigo Alcocer Solís, secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (Fstse) en Yucatán.

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Los señalamientos fueron presentados durante el tercer pleno ordinario de la organización, en el que participaron representantes de 35 sindicatos federales

En el caso de la Procuraduría Agraria, ubicada en Temozón Norte, reportaron instalaciones inadecuadas, falta de insumos y ausencia de diálogo.

En la Secretaría de Relaciones Exteriores, instalada en un centro comercial del Norte de Mérida, las quejas se concentran en fallas del aire acondicionado y carencia de insumos en los sanitarios

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Los trabajadores también señalaron la presencia de vehículos abandonados y fauna nociva dentro de las instalaciones en la colonia Felipe Carrillo Puerto.

Alcocer Solís sostuvo que las condiciones no son adecuadas para el desempeño de las actividades y pidió a las autoridades federales atender los planteamientos realizados por los sindicatos. “Es irónico que no se tengan las condiciones adecuadas para trabajar”, expresó el dirigente, quien consideró necesario establecer diálogo con las dependencias involucradas para resolver las deficiencias.

Hasta el momento, el material proporcionado no incluye una postura de ninguna de las tres dependencias sobre los señalamientos de los trabajadores.

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