Temporada de pulpo repunta en Yucatán, pero empresarios denuncian ventas irregulares de producto en altamar

La temporada de pulpo en Yucatán mejoró después de un arranque flojo en agosto y el sector pesquero espera alcanzar entre 28 mil y 30 mil toneladas al cierre del periodo, mientras embarcaciones de altura están regresando a puerto con cargamentos de varias toneladas.

Enrique Sánchez Sánchez, presidente local de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola, señaló que las condiciones meteorológicas han permitido incrementar las jornadas de captura antes de la llegada de los frentes fríos, que suelen reducir o suspender la actividad, principalmente entre los pescadores ribereños.

Aclaró que no existe una cuota oficial que obligue a alcanzar determinado volumen, pero la expectativa de los productores es aproximarse a las 30 mil toneladas si las condiciones se mantienen favorables durante las próximas semanas.

El precio del molusco oscila actualmente entre 105 y 120 pesos por kilogramo. Parte de la producción se envía a Europa, mientras empresarios buscan ampliar las ventas hacia Estados Unidos. El consumo nacional y local también mantiene demanda.

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Sánchez Sánchez indicó que tanto el pulpo como la langosta atraviesan un periodo favorable. Sin embargo, advirtió que la llegada de los primeros frentes fríos, principalmente a partir de noviembre, podría reducir el número de días efectivos de pesca y afectar sobre todo a las embarcaciones menores.

Preocupación por el huateo

Ese escenario positivo convive con una preocupación distinta dentro del sector. Empresarios y representantes pesqueros denunciaron que parte de las capturas de pulpo, mero y langosta estaría siendo comercializada directamente en altamar antes de que las embarcaciones regresen a los puertos.

La práctica, conocida entre los pescadores como huateo, consiste en la sustracción o venta irregular del producto capturado durante las jornadas de pesca.

De acuerdo con testimonios recabados entre varios empresarios que solicitaron mantener sus nombres bajo reserva, otras embarcaciones se aproximan para adquirir parte de la producción antes de su desembarque.

Los denunciantes sostienen que algunos compradores ofrecen precios superiores a los que recibe normalmente el pescador al entregar el producto mediante los canales establecidos.

El problema afecta principalmente a los propietarios y empresarios que financian combustible, alimentos, hielo, mantenimiento y otros gastos necesarios para cada salida.

Si una parte del producto se vende antes de regresar, explicaron, el volumen entregado al financiador disminuye y se dificulta recuperar la inversión.

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Los testimonios apuntan a que esta práctica ocurre en distintos puntos de todo el litoral yucateco y habría adquirido mayor relevancia durante la actual temporada debido al valor comercial del pulpo.

Piden reforzar vigilancia

Los empresarios consideran además que las operaciones fuera de los puntos formales de desembarque pueden distorsionar los registros de producción, ya que parte de lo capturado no quedaría asentado en los canales habituales de comercialización.

Por ello solicitaron reforzar las inspecciones en las zonas de pesca, en los puertos y verificar las denuncias para establecer, en su caso, responsabilidades.

El huateo no es una preocupación nueva. Representantes del sector ya habían advertido meses atrás sobre pérdidas que podrían alcanzar cantidades importantes, aunque reconocieron que la naturaleza de la práctica dificulta conocer con precisión los volúmenes de afectación.

La temporada entra en una etapa decisiva: mientras las capturas mejoran y los precios permanecen favorables, el sector intenta aprovechar las últimas semanas de buen tiempo antes de que los frentes fríos reduzcan la actividad en la costa yucateca.