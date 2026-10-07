Reserva Ecológica Cuxtal suma 20 denuncias por daños ambientales; expansión inmobiliaria y perros ferales, entre las amenazas

La Reserva Ecológica de Cuxtal acumula este año más de 20 denuncias ante autoridades estatales y federales por posibles afectaciones ambientales relacionadas con actividades detectadas dentro o en el entorno del área protegida.

Sandra García Peregrina, directora de la reserva, informó que los procedimientos han sido presentados ante instancias como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Fiscalía General del Estado (FGE), para que investiguen los hechos y determinen posibles responsabilidades.

Uno de los principales problemas señalados es la expansión inmobiliaria sobre zonas cercanas a la reserva, una presión que, de acuerdo con la funcionaria, pone en riesgo áreas que cumplen funciones ambientales relevantes para Mérida.

Cuxtal tiene especial importancia por su relación con la recarga del acuífero y por los servicios ambientales que presta a la capital yucateca.

García Peregrina sostuvo que la conservación del área no beneficia únicamente a las comunidades asentadas dentro de sus límites, sino al conjunto de la ciudad.

A la presión inmobiliaria se suman los tiraderos clandestinos detectados en distintos puntos, otra de las causas que ha motivado labores de vigilancia y denuncias.

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El personal de la reserva realiza recorridos para identificar posibles ilícitos y, cuando encuentra elementos suficientes, presenta los casos ante las autoridades correspondientes.

Una amenaza para especies silvestres

Otro problema bajo seguimiento es la presencia de perros en condición de calle y ferales.

Mediante cámaras trampa se ha documentado la presencia de más de 400 caninos, principalmente en zonas donde representan una amenaza para especies silvestres.

La directora explicó que algunos forman jaurías y se alimentan de animales que habitan dentro de la reserva.

Para reducir el impacto se han puesto en marcha campañas de tenencia responsable, vacunación y esterilización, además del retiro de ejemplares encontrados en las zonas núcleo.

Los animales capturados son canalizados a la Unidad de Protección Animal de Mérida, donde reciben atención y, en algunos casos, pueden ser reintegrados a comunidades fuera de las áreas de mayor protección.

También se realizaron censos y encuestas en la zona de Pisté para dimensionar el problema y conocer las condiciones en que se encuentran los animales.

Fauna bajo presión

Las cámaras y recorridos han permitido detectar además daños a distintas especies silvestres.

Entre los casos registrados figuran venados con señales de caza, un armadillo lesionado y aves afectadas.

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Estos hallazgos se suman a la presión derivada de actividades humanas sobre una zona considerada estratégica por su biodiversidad y por los servicios ambientales que presta.

La problemática fue expuesta durante el tercer Foro de Proyectos y Acciones de la Reserva de Cuxtal, en el que investigadores, universidades, organizaciones y dependencias presentaron trabajos relacionados con la conservación del área.

En el encuentro participan instituciones como la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM y la Universidad Marista, además de habitantes de comunidades de la reserva.

Entre ellos se encuentran apicultoras que dependen directamente de la conservación de la vegetación y de las condiciones ambientales de Cuxtal para mantener su actividad productiva.