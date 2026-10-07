¿Dónde y a qué hora lloverá en Yucatán hoy miércoles 7 de octubre? Procivy alerta a la costa por vientos intensos y alto oleaje

Las lluvias en Yucatán se presentarán desde la mañana de este miércoles en algunos municipios, aunque las precipitaciones aumentarán de intensidad durante la tarde debido a los efectos indirectos de la Tormenta Tropical Isaías, el ingreso de aire marítimo tropical y el establecimiento de una vaguada sobre la Península de Yucatán.

De acuerdo con Protección Civil de Yucatán (Procivy), durante las primeras horas del día se prevén lluvias ligeras en algunos puntos del estado.

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Sin embargo, entre las 14:00 y 18:00 horas se esperan precipitaciones moderadas y localmente fuertes, con un avance gradual desde el noreste y sureste hacia otras regiones de Yucatán, incluida Mérida.

A esta hora lloverá en Yucatán

Las condiciones de lluvia comenzarán desde la mañana en algunos municipios, pero será durante la tarde cuando podrían registrarse las precipitaciones de mayor intensidad.

Procivy señala que entre las 14:00 y 18:00 horas se concentrará el periodo con mayor probabilidad de lluvias moderadas y localmente fuertes.

El comportamiento de las precipitaciones estará marcado por un avance gradual. Inicialmente, las lluvias se presentarían en municipios del noreste y sureste de Yucatán, para posteriormente extenderse hacia el centro, suroeste y noroeste del estado.

¿Dónde lloverá más fuerte en Yucatán?

En la región noreste, las lluvias se prevén en Tizimín, Buctzotz, Calotmul, Cenotillo, Espita, Panabá, Río Lagartos, San Felipe y Sucilá. En el sureste, las precipitaciones alcanzarían municipios como Ticul, Oxkutzcab, Tekax, Peto, Maní, Akil y Muna.

Para la zona centro, Procivy contempla lluvias en Izamal, Cuzamá, Hocabá, Hoctún, Homún, Huhí, Kantunil, Sanahcat, Sudzal, Tekal de Venegas, Tekantó, Tepakán, Teya, Tunkás y Xocchel.

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Posteriormente, las lluvias avanzarían hacia el suroeste, donde se encuentran Maxcanú, Halachó, Celestún, Chocholá, Kopomá, Opichén, Santa Elena, Muna y Umán.

En el noroeste, las precipitaciones alcanzarían Mérida, además de Abalá, Acanceh, Baca, Conkal, Chicxulub Pueblo, Ixil, Kanasín, Mocochá, Progreso, Seyé, Tahmek, Tecoh, Timucuy, Tixkokob, Tixpéhual, Ucú, Umán y Yaxkukul.

Sigue el ambiente caluroso en Yucatán

Aunque se esperan lluvias, el ambiente continuará caluroso en gran parte de Yucatán. Las temperaturas máximas oscilarán entre 34 y 38 grados Celsius en el interior del estado, mientras que en la costa se prevén valores de 34 a 36 grados.

El viento predominará del sureste con velocidades de entre 15 y 25 kilómetros por hora. Durante la noche, las condiciones podrían intensificarse en la zona costera, donde se esperan rachas superiores a los 60 kilómetros por hora.

Oleaje intenso en la costa de Yucatán

Las condiciones marítimas también se mantendrán agitadas por los efectos indirectos de la Tormenta Tropical Isaías. Procivy pronostica oleaje de alrededor de 2 metros de altura en el litoral yucateco, mientras que mar adentro las olas podrían superar esa altura.

Por ello, las condiciones en la costa yucateca podrían complicarse durante el día, principalmente para quienes realizan actividades marítimas o se desplazan por zonas cercanas al litoral.

Esta versión conserva el enfoque “dónde y a qué hora” desde el principio, pero sin romper la lectura con listas de municipios.