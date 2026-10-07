Ciclón Tropical Isaías podría intensificarse en Huracán en el Golfo; Yucatán mantiene la vigilancia

La evolución de la Tormenta Tropical Isaías mantiene bajo vigilancia a las autoridades de Yucatán, debido a que el sistema continúa avanzando sobre el Golfo de México y podría intensificarse a Huracán en las próximas horas.

De acuerdo con el reporte emitido por Protección Civil de Yucatán (Procivy) a las 03:00 horas de este miércoles 7 de octubre, Isaías se desplaza hacia el este-noreste a una velocidad de 13 km/h, mientras mantiene vientos máximos sostenidos de 65 km/h y rachas de hasta 85 km/h.

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Aunque el sistema no mantiene una trayectoria directa hacia la Península de Yucatán, su circulación provocará efectos indirectos, principalmente un incremento en el potencial de lluvias en la entidad y del oleaje en la costa.

¿Cuál es la trayectoria de la Tormenta Tropical Isaías?

Actualmente, el centro de Isaías se localiza a 460 kilómetros al Oeste de Progreso y a 477 kilómetros al Oeste de Mérida, sobre el Golfo de México.

El sistema presenta una presión atmosférica central de 1004 hPa y mantiene un desplazamiento hacia el este-noreste. Según el pronóstico de Procivy, durante las próximas horas continuará avanzando sobre el Golfo, con una trayectoria que se mantendrá al Norte de la Península.

La proyección contempla que Isaías continúe fortaleciéndose durante el miércoles y jueves, por lo que podría convertirse en Huracán dentro de las siguientes 24 horas, de acuerdo con el pronóstico vigente.

¿Isaías llegará a Yucatán?

Por el momento, no se prevé un impacto directo sobre Yucatán. Sin embargo, el desarrollo del sistema sí tendrá efectos indirectos en el estado, especialmente en las condiciones marítimas y en el potencial de precipitaciones.

Por ello, Procivy mantiene la vigilancia del sistema y recomienda extremar precauciones, particularmente en las zonas costeras.

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Independientemente de la evolución que tenga Isaías, se espera un incremento en el potencial de lluvia en Yucatán del 7 al 10 de octubre, con precipitaciones de diversa intensidad.

Las condiciones asociadas al sistema tropical podrían favorecer periodos de lluvia durante estos días, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, especialmente ante posibles cambios en el pronóstico.

Otro de los principales efectos será el incremento del oleaje. Procivy prevé que entre el 8 y 9 de octubre se presenten olas de entre 2 y 2.5 metros tanto en la costa como mar adentro.

Además, podrían registrarse vientos superiores a 70 km/h cerca del sistema, por lo que las condiciones marítimas podrían complicarse conforme Isaías se intensifique.

Las autoridades señalaron que se debe mantener especial precaución en la costa centro y poniente de Yucatán.

Recomendaciones ante los efectos de Isaías en Yucatán

Ante el incremento de lluvias, oleaje y viento, autoridades han emitido recomendaciones a la población, entre ellas:

Evitar ingresar al mar durante los periodos de mayor oleaje.

Mantenerse alejado de muelles, escolleras y zonas expuestas al oleaje.

Consultar los avisos oficiales antes de realizar actividades marítimas.

Tomar precauciones al conducir durante lluvias intensas.

Retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Mantenerse informado sobre posibles cambios en la trayectoria o intensidad de Isaías.

Atender las indicaciones de Protección Civil, especialmente en municipios costeros.

La vigilancia continuará durante las próximas horas, debido a que Isaías podría intensificarse rápidamente mientras avanza sobre el Golfo de México. El siguiente aviso oficial está previsto para las 12:00 horas de este miércoles 7 de octubre, o antes si ocurre algún cambio significativo.