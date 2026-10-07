“Estamos aquí para anticiparnos”: Instalan en Yucatán el Comité Estatal de Emergencias por Ciclón Tropical Isaías

El Gobierno de Yucatán activó medidas de coordinación y vigilancia ante la presencia del Ciclón Tropical Isaías con probabilidad de intensificarse en Huracán en el Golfo de México, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta y proteger a la población ante posibles efectos indirectos del sistema.

Durante la Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil, encabezada por el gobernador Joaquín Díaz Mena, se aprobó por unanimidad la instalación del Comité Estatal de Emergencias, como parte de las acciones preventivas ante la evolución del fenómeno meteorológico.

Díaz Mena instruyó a las dependencias estatales a mantenerse preparadas y reforzar la comunicación con los tres órdenes de gobierno, las Fuerzas Armadas, Protección Civil, Seguridad Pública, los municipios y demás instituciones involucradas.

“No queremos generar alarma, pero estamos aquí para anticiparnos, coordinarnos y proteger vidas”, señaló el mandatario.

Ciclón Isaías mantiene vigilancia en Yucatán

De acuerdo con el reporte emitido por Protección Civil de Yucatán (Procivy) a las 03:00 horas de este miércoles 7 de octubre, Isaías se desplaza hacia el este-noreste a una velocidad de 13 km/h, mientras mantiene vientos máximos sostenidos de 65 km/h y rachas de hasta 85 km/h.

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Aunque el sistema no mantiene una trayectoria directa hacia la Península de Yucatán, su circulación provocará efectos indirectos, principalmente un incremento en el potencial de lluvias en la entidad y del oleaje en la costa.

Prevén lluvias y oleaje elevado en Yucatán

Independientemente de la evolución del Ciclón Tropical Isaías, Procivy prevé un incremento indirecto en el potencial de lluvias de diversa intensidad del miércoles 7 al sábado 10 de octubre.

Para los días 8 y 9 de octubre también se pronostica oleaje de entre dos y 2.5 metros en la costa, con alturas mayores en zonas de altamar.

Ante estas condiciones, Procivy exhortó a extremar precauciones, principalmente en la costa centro y poniente de Yucatán, y mantenerse informado mediante los canales oficiales.

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El gobernador pidió a la población mantener la calma, no bajar la guardia y atender las recomendaciones de Protección Civil.

También destacó que la experiencia del estado ante fenómenos como los huracanes Gilberto e Isidoro ha mostrado la importancia de prevenir, organizarse y mantenerse coordinados. En caso de emergencia, la población puede comunicarse al 9-1-1.