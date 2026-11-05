Feria Xmatkuil 2026: Agotan boletos para Banda El Limón y Deorro en Mérida; continúa entrega en municipios

Los accesos gratuitos para los conciertos de Banda El Limón y Deorro con 3ball MTY en la Feria Yucatán Xmatkuil 2026 se agotaron en Mérida poco después del mediodía del miércoles. La distribución de boletos continúa este jueves en cuatro municipios de Yucatán, informó el Instituto Promotor de Ferias de Yucatán.

La entrega de pases se realiza desde las 9:00 de la mañana y hasta las 2:00 de la tarde en los Palacios Municipales de Tekax, Ticul, Valladolid y Tizimín, donde permanecerá hasta agotar existencias.

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El director del Instituto, Alberto Basulto Soberanis, recordó que se distribuirán 20 mil boletos para cada uno de los espectáculos gratuitos que se presentarán en el recinto ferial.

Asimismo, exhortó a la población a no comprar accesos a revendedores ni mediante sitios de internet, debido a que todos los boletos son completamente gratuitos.

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Basulto Soberanis señaló que ya se han detectado intentos de comercialización de entradas obtenidas en los módulos oficiales, por lo que reiteró el llamado a evitar estas prácticas.

La distribución en los cuatro municipios continuará bajo el horario establecido, aunque la entrega concluirá en cada sede una vez agotados los boletos disponibles.