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Feria Xmatkuil 2026: Agotan boletos para Banda El Limón y Deorro en Mérida; continúa entrega en municipios

Continúa entrega de boletos gratuitos para Banda El Limón y Deorro en municipios de Yucatán hasta agotar existencias.

Gerardo Castro

Por Gerardo Castro

5 de nov de 2026

1 min

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Continúa en cuatro municipios la entrega de boletos para Banda El Limón y Deorro
Continúa en cuatro municipios la entrega de boletos para Banda El Limón y Deorro / Especial

Los accesos gratuitos para los conciertos de Banda El Limón y Deorro con 3ball MTY en la Feria Yucatán Xmatkuil 2026 se agotaron en Mérida poco después del mediodía del miércoles. La distribución de boletos continúa este jueves en cuatro municipios de Yucatán, informó el Instituto Promotor de Ferias de Yucatán.

La entrega de pases se realiza desde las 9:00 de la mañana y hasta las 2:00 de la tarde en los Palacios Municipales de Tekax, Ticul, Valladolid y Tizimín, donde permanecerá hasta agotar existencias.

¿Qué va a pasar con la Feria de Xmatkuil 2026, existe otro lugar para su ubicación?

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El director del Instituto, Alberto Basulto Soberanis, recordó que se distribuirán 20 mil boletos para cada uno de los espectáculos gratuitos que se presentarán en el recinto ferial.

Asimismo, exhortó a la población a no comprar accesos a revendedores ni mediante sitios de internet, debido a que todos los boletos son completamente gratuitos.

Con el retiro del bloqueo, también comenzó el ingreso de camiones que transportan ganado para participar en el Congreso Internacional Brahman

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Basulto Soberanis señaló que ya se han detectado intentos de comercialización de entradas obtenidas en los módulos oficiales, por lo que reiteró el llamado a evitar estas prácticas.

La distribución en los cuatro municipios continuará bajo el horario establecido, aunque la entrega concluirá en cada sede una vez agotados los boletos disponibles.

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