Mérida reúne a emprendedores, científicos e inversionistas en el InnovaFest 2026

Mérida se convierte este miércoles 4 de noviembre en punto de encuentro para emprendedores, científicos, empresarios, universidades e inversionistas con el inicio del InnovaFest 2026, un festival nacional que busca impulsar la innovación, el desarrollo tecnológico y nuevas oportunidades de negocio.

El encuentro se realiza en el Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI, donde durante la jornada se desarrollan conferencias, paneles y presentaciones enfocadas en conectar proyectos innovadores con empresas e inversionistas interesados en llevar nuevas ideas al mercado.

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El InnovaFest es una iniciativa de la Secretaría de Economía del Gobierno de México, que busca fortalecer la colaboración entre quienes desarrollan soluciones tecnológicas, el sector empresarial y las instituciones académicas, con el propósito de impulsar su crecimiento y comercialización.

Entre las instituciones participantes se encuentra la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), que destacó la importancia del encuentro como una oportunidad para que sus estudiantes compartan sus propuestas, conozcan otras experiencias de innovación y establezcan vínculos con actores de los sectores productivo, académico y empresarial.

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En esta edición, Yucatán presenta sus capacidades y oportunidades en sectores estratégicos como inteligencia artificial, software, tecnologías de la información, transformación digital y bioinnovación, áreas que forman parte del desarrollo tecnológico y económico de la entidad.

Con este encuentro, Mérida concentra actividades dirigidas a promover la creación de nuevos proyectos, facilitar alianzas entre distintos sectores y generar oportunidades para que la innovación se traduzca en soluciones y negocios.