¿Cómo será el registro obligatorio de mascotas en Mérida y qué multas habrá por no realizarlo?

Los propietarios de perros, gatos y otros animales de compañía en Mérida deberán cumplir con un nuevo registro municipal obligatorio que contempla la identificación de las mascotas mediante microchips.

Esta medida forma parte del nuevo Reglamento Municipal de Fauna y busca crear un padrón para identificar a los animales y a sus responsables.

El registro permitirá a las autoridades municipales contar con información de los tutores, facilitar la localización de mascotas extraviadas y establecer responsabilidades en casos de abandono. Además, quienes no cumplan con esta disposición podrán hacerse acreedores a sanciones económicas.

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De acuerdo con el director de la Unidad de Medio Ambiente y Bienestar Animal (Umaba), Raúl Escalante Aguilar, el Ayuntamiento de Mérida pretende ampliar el sistema de identificación que actualmente utiliza con los perros y gatos entregados en adopción por el Centro Municipal de Atención Animal (CEMAA).

¿Cómo será el registro de mascotas en Mérida?

El nuevo mecanismo contempla el uso de microchips como principal herramienta de identificación. Se trata de pequeños dispositivos que se colocan debajo de la piel de los animales y que permiten asociarlos con los datos de sus propietarios mediante un sistema de registro.

A diferencia de una placa o documento físico, el microchip funciona como un medio de identificación permanente, por lo que la información del animal y de su tutor podrá consultarse cuando sea necesario.

Para implementar este padrón, el Ayuntamiento buscará establecer convenios con empresas especializadas y organizaciones, además de organizar campañas que faciliten la colocación de los dispositivos y el registro de perros, gatos y otros animales de compañía.

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Entre los objetivos está que, cuando una mascota sea localizada después de extraviarse, las autoridades puedan identificar a su propietario y facilitar su regreso a casa. También se busca contar con mayores elementos para investigar posibles casos de abandono.

¿Habrá multas por no registrar a las mascotas en Mérida?

El nuevo Reglamento Municipal de Fauna contempla la posibilidad de aplicar multas a los propietarios que incumplan con la obligación de registrar a sus animales de compañía.

Sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer los montos de las sanciones económicas ni los plazos que tendrán los tutores para realizar el trámite. Tampoco se han precisado las fechas en que comenzará a aplicarse el registro obligatorio.

Por ello, los propietarios deberán estar pendientes de los próximos anuncios del Ayuntamiento de Mérida para conocer cuándo iniciarán las campañas, dónde podrán colocar los microchips y cuáles serán los requisitos para incorporar a sus mascotas al padrón municipal.