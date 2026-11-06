Joaquín Díaz Mena respalda a Sheinbaum ante polémica por contratos electorales y exige transparencia al IEPAC en Yucatán

El gobernador Joaquín Díaz Mena llamó al IEPAC a publicar contratos, proveedores y montos de las adquisiciones electorales, luego de señalar que empresas bajo revisión federal recibieron cerca de 58 millones de pesos en Yucatán.

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante la controversia por una presunta red de proveedores de material electoral que habría obtenido más de 2 mil millones de pesos en contratos con organismos electorales de 23 estados del país.

A través de un comunicado difundido este viernes, el mandatario estatal sostuvo que la presidenta expuso públicamente información sobre una red de empresas que, según afirmó, operó durante más de dos décadas en la contratación de material electoral.

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Díaz Mena señaló que estos proveedores se consolidaron durante gobiernos y administraciones electorales anteriores a la actual transformación política, por lo que consideró que atribuir el origen del caso al actual gobierno busca desacreditar el proyecto político encabezado por Sheinbaum.

En el posicionamiento, el gobernador advirtió que los intereses privados involucrados en la organización de las elecciones podrían utilizar la controversia para generar desconfianza en el voto y afectar el proceso electoral de 2027.

Díaz Mena pide transparentar contratos del IEPAC

El mandatario también señaló que Yucatán debe conocer el destino de los recursos públicos destinados a la adquisición de material electoral.

De acuerdo con el comunicado, empresas que actualmente se encuentran bajo revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) recibieron contratos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (IEPAC) por cerca de 58 millones de pesos durante los procesos electorales de 2018, 2021 y 2024.

Ante esta situación, Díaz Mena hizo un llamado al organismo electoral para que, antes de adquirir material para los comicios de 2027, haga públicos sus contratos, proveedores, montos, procedimientos de adjudicación y criterios de selección.

El gobernador afirmó que la autonomía del instituto electoral implica también la obligación de rendir cuentas a la ciudadanía y sostuvo que los recursos destinados a las elecciones deben manejarse con transparencia.

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Gobierno de Yucatán colaborará en investigaciones

En el mismo posicionamiento, Díaz Mena manifestó que el Gobierno de Yucatán se sumará a la revisión integral de las contrataciones electorales impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Asimismo, aseguró que su administración colaborará con las autoridades competentes en todo lo que le sea solicitado y respaldó el llamado a investigar los procedimientos de contratación para garantizar competencia real en el uso de recursos públicos.

Finalmente, el gobernador reiteró su apoyo a Sheinbaum y pidió que se esclarezcan los hechos, se investigue hasta sus últimas consecuencias y se sancione a quienes resulten responsables.

El comunicado concluye con un respaldo político explícito a la presidenta y al proyecto de transformación nacional.