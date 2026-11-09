¿Hay paro en módulos del INE de Mérida? Así operan este lunes 9 de noviembre

Los Módulos de Atención Ciudadana del Instituto Nacional Electoral (INE) en Mérida y el interior de Yucatán mantienen sus servicios este lunes 9 de noviembre, pese a la convocatoria de un paro nacional de trabajadores que rechazan el aumento salarial anunciado por el instituto.

De acuerdo con reportes difundidos en redes sociales y personal del propio organismo en Yucatán, no se registra una suspensión generalizada de actividades.

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Sin embargo, trasciende que los módulos de Xoclán, en Mérida, y Ticul realizan sus labores bajo protesta, por lo que la atención a los ciudadanos continúa en estos puntos.

La convocatoria al paro nacional surgió luego de que trabajadores de los módulos manifestaron su inconformidad con la propuesta de incremento salarial del 6 por ciento para el personal con nivel FA1, al considerar insuficiente el ajuste y exigir mejores condiciones laborales, así como una nivelación de sueldos.

El anuncio del aumento se realizó el domingo 8 de noviembre mediante un comunicado oficial, en el que el INE presentó siete acciones dirigidas al personal de los Módulos de Atención Ciudadana.

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Entre las medidas se encuentra el incremento salarial que entrará en vigor en enero de 2027 y beneficiará a los trabajadores con nivel FA1.

La protesta también se difundió en redes sociales, donde los empleados reiteraron sus demandas de un salario digno y mejores condiciones laborales, en medio de cuestionamientos relacionados con presuntos actos de corrupción atribuidos a la anterior administración del instituto.