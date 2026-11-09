Trabajadores del INE en Tulum suspenden trámites por paro nacional; exigen mejores salarios y prestaciones

Trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE) en Tulum se sumaron este lunes 9 de noviembre al paro nacional de labores para exigir mejores condiciones salariales, prestaciones laborales y el reconocimiento de los derechos del personal contratado bajo el régimen de honorarios permanentes.

Como consecuencia de esta movilización, quedaron suspendidos temporalmente los trámites y la entrega de credenciales para votar en el módulo de atención ciudadana.

Víctor Manuel Itzá, operador y encargado del módulo del INE en Tulum, explicó que la protesta responde a las inconformidades que enfrentan trabajadores de distintas oficinas del país, principalmente aquellos que no cuentan con prestaciones laborales adecuadas, entre ellas vacaciones y otros beneficios que recibe el personal incorporado a la rama administrativa del organismo electoral.

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El entrevistado señaló que una de las principales exigencias consiste en mejorar los ingresos del personal, debido a que actualmente algunos trabajadores perciben remuneraciones apenas superiores al salario mínimo, cantidad que consideran insuficiente para cubrir las necesidades de sus familias. Asimismo, indicó que buscan ser incorporados a un esquema laboral que les permita acceder a mayores garantías y estabilidad en sus empleos.

En el caso de Tulum, el módulo cuenta con tres trabajadores que se sumaron a esta jornada de protesta. Durante este lunes, el personal permaneció en las instalaciones únicamente para proporcionar información y orientación a los ciudadanos que acudieron a realizar algún trámite, sin efectuar capturas de datos, renovaciones ni entregas de credenciales de elector.

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Itzá precisó que la suspensión de actividades está programada únicamente para este 9 de noviembre y que se contempla reanudar la atención al público el martes 10. Sin embargo, aclaró que el desarrollo de la movilización nacional dependerá de la respuesta que otorguen las instancias correspondientes a las demandas presentadas por los trabajadores de los módulos de atención ciudadana y las juntas distritales.

Finalmente, los trabajadores hicieron un llamado a las autoridades del INE para revisar sus condiciones de contratación, garantizar prestaciones laborales y establecer salarios acordes con las responsabilidades que desempeñan. Mientras tanto, los ciudadanos que requieran realizar trámites relacionados con su credencial para votar deberán esperar a la reanudación del servicio, prevista para este martes.