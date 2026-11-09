Sheinbaum Pardo confirma que buscará eliminar el pago en efectivo en gasolineras; aclara qué pasará con las tiendas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el dinero en efectivo no desaparecerá en México, aunque confirmó que su Gobierno busca eliminar gradualmente este método de pago en gasolineras y ampliar el uso de medios electrónicos en las casetas de cobro.

Durante la conferencia mañanera de este lunes 9 de noviembre de 2026, desde Palacio Nacional, la mandataria respondió a cuestionamientos sobre la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, publicada el pasado 4 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

“El efectivo no se va a quitar. Se va a ir impulsando que poco a poco haya mayor número de pagos digitales”, afirmó.

¿Se eliminará el pago en efectivo en México?

Sheinbaum explicó que la estrategia del Gobierno federal consiste en fomentar el uso de herramientas electrónicas, pero descartó una prohibición general del efectivo en los establecimientos comerciales.

Aclaró que las personas podrán continuar utilizando billetes y monedas para realizar compras en tiendas y otros negocios, mientras avanza la adopción de sistemas digitales.

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También adelantó que el Banco del Bienestar cuenta con una nueva aplicación que permitirá realizar pagos directamente, sin necesidad de acudir a una sucursal para retirar dinero.

¿Por qué Sheinbaum quiere eliminar el efectivo en gasolineras?

La presidenta señaló que uno de los objetivos principales es fortalecer la vigilancia sobre la comercialización de combustibles.

Explicó que los pagos digitales permitirán mejorar la trazabilidad de las operaciones y complementar los controles del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para combatir el robo y la importación ilegal de combustibles.

“Solamente en el caso de la gasolinera sí queremos que se elimine completamente el efectivo”, puntualizó.

En cuanto a las casetas de peaje, señaló que la incorporación de pagos electrónicos será gradual y acompañada de información para los usuarios.

¿Qué establece la nueva Ley de Economía Digital?

La legislación busca promover el uso de pagos electrónicos y contempla que la Secretaría de Hacienda determine los sectores estratégicos en los que podrán establecerse esquemas de cobro exclusivamente digital.

Al ser cuestionada sobre posibles amparos contra la nueva regulación, Sheinbaum sostuvo que no considera que existan motivos para impugnarla.

La mandataria insistió en que la transición hacia los pagos digitales será progresiva, con el propósito de facilitar las transacciones y fortalecer los mecanismos de control en determinadas actividades económicas.

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