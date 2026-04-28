Celebran Día de la Niñez en el Cereso de Mérida con actividades familiares

Niñas y niños celebraron el Día de la Niñez con actividades recreativas, culturales y de convivencia familiar en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Mérida, en una jornada realizada el pasado fin de semana bajo condiciones de orden y seguridad.

El objetivo de la actividad fue fortalecer los lazos entre las personas privadas de la libertad y sus familias, a través de espacios de convivencia que contribuyan a su bienestar emocional y al proceso de reinserción social, informaron autoridades del centro.

Durante el evento, las y los menores fueron recibidos por animadores caracterizados como payasos, quienes les entregaron globos de colores. Posteriormente, participaron en juegos y dinámicas en las que obtuvieron premios como juguetes, dulces y materiales para colorear.

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También se instalaron brincolines y se llevaron a cabo presentaciones de canto y teatro guiñol. En estas actividades participaron personas privadas de la libertad, quienes representaron cuentos infantiles como “Los tres cochinitos” y “La liebre y la tortuga”.

Las actividades se realizaron el sábado en el área de mujeres y el domingo en el área de varones, con la participación de distintas áreas del Cereso y bajo la supervisión de su director, Antonio González Zetina, para garantizar el desarrollo ordenado de la jornada.

De acuerdo con la información oficial, estas acciones forman parte de las actividades culturales, recreativas y familiares que se promueven de manera periódica al interior del centro penitenciario como parte de las estrategias de reinserción.