UNAM desarrolla en Mérida un sistema capaz de anticipar la dispersión de contaminantes atmosféricos

En una región donde el humo de los incendios forestales puede alcanzar México, Estados Unidos y Centroamérica, y donde la quema de biomasa libera grandes cantidades de carbono y gases contaminantes que intensifican el efecto invernadero y provocan problemas respiratorios en la población, un equipo de investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México trabaja para que la ciencia llegue antes que el daño.

Desde la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Unidad Mérida, desarrollan una plataforma computacional capaz de detectar fuentes de emisión atmosférica y simular, con horas de anticipación, hacia dónde se desplazarán los contaminantes.

La herramienta se llama PYcast-Kauil, y su nombre no es accidental. Kauil es la deidad maya asociada con el fuego y el rayo: una elección que subraya el propósito del sistema, visibilizar y generar conciencia sobre la contaminación derivada de incendios forestales y otras fuentes de emisión en la Península de Yucatán.

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El proyecto es coordinado por el doctor Juan de la Cruz Zavala, profesor del Departamento de Matemáticas Aplicadas y Geociencias de la ENES Mérida. Según explicó, la motivación central del desarrollo es práctica: “El sistema busca generar información útil para comprender cómo se comportan las emisiones en la atmósfera y qué zonas podrían verse más afectadas por la dispersión de contaminantes”.

PYcast-Kauil es un módulo especializado del sistema PYcast, que combina percepción remota, información satelital y modelación numérica para detectar posibles fuentes de emisión —como incendios forestales o anomalías térmicas— y estimar cómo podrían desplazarse los contaminantes en superficie, de acuerdo con las condiciones meteorológicas prevalecientes.

Zona de incendios

El contexto que enmarca el proyecto no podría ser más urgente. En el 2024, la situación en la Península se agravó: 29 incendios afectaron más de 20 mil hectáreas, principalmente en municipios del Sur del territorio yucateco.

Y aunque en el 2025 se registraron 98 incendios forestales en la Península, que consumieron 60 mil 836 hectáreas de diversa vegetación, los especialistas subrayan que la reducción de un año no elimina el riesgo estructural. Sequías más largas, lluvias irregulares y olas de calor cada vez más frecuentes amplían el periodo crítico de incendios, que ya no se limita a unos cuantos meses del año.

En ese escenario, la ciencia atmosférica local se vuelve una necesidad estratégica. PYcast-Kauil opera mediante modelos computacionales que integran meteorología local y regional, dinámica atmosférica e información satelital.

Los productos que genera el sistema incluyen mapas de acumulación diaria de contaminantes y simulaciones de dispersión superficial cada tres horas, lo que permite identificar posibles hot spots de contaminación y observar su evolución en periodos de uno a cuatro días.

El sistema trabaja actualmente con resoluciones espaciales de 15 y cinco kilómetros para toda la Península de Yucatán, mientras que los modelos de alta resolución —de aproximadamente un kilómetro— se concentran en la Zona Metropolitana de Mérida y municipios cercanos.

Recientemente, el sistema también ha mostrado sus capacidades de alerta temprana frente a otro problema creciente: las temperaturas extremas. PYcast ha generado pronósticos que ubican regiones yucatecas cercanas o superiores a los 40 grados Celsius, especialmente en municipios costeros y áreas urbanas, información relevante en un contexto en el que, según investigadores de The Lancet Countdown on Health and Climate Change, la tasa de muertes relacionadas con el calor ha aumentado 23% desde la década de 1990.

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En cuanto a su acceso, el sistema tiene un diseño diferenciado: los productos de resolución media son de acceso libre, mientras que los de alta resolución están disponibles para dependencias estatales y municipales con fines de prevención y atención a la población durante eventos extremos.

Los desarrolladores son cuidadosos en delimitar el alcance de la plataforma: no sustituye los avisos oficiales de Protección Civil ni constituye un servicio meteorológico formal, pero sí funciona como una herramienta complementaria para el monitoreo ambiental y el análisis regional.

Tecnología de punta

Para su operación, el proyecto combina la infraestructura de la ENES Mérida con la potencia de Miztli, la supercomputadora de la UNAM, a través del proyecto Lancad-UNAM-Dgtic-424. Este respaldo computacional es determinante para la escala y frecuencia de las simulaciones que el sistema requiere.

La ENES Mérida, institución académica multidisciplinaria de la UNAM ubicada en el Poniente de Mérida, fue creada precisamente para fortalecer la presencia científica de la universidad en el Sureste del país.

Ofrece licenciaturas enfocadas en áreas estratégicas como Ciencias de la Tierra, Ecología y Geografía Aplicada, con un enfoque interdisciplinario orientado hacia la resolución de problemas locales y regionales. PYcast-Kauil es, en ese sentido, una expresión directa de esa vocación: ciencia de frontera aplicada a los problemas concretos de la Península.

El proyecto también representa una oportunidad formativa. Los investigadores han abierto el sistema como espacio de incorporación para estudiantes interesados en ciencias atmosféricas, sostenibilidad y análisis ambiental, a través de programas de posgrado de la UNAM en Yucatán vinculados con Ciencias de la Tierra, Ciencias de la Sostenibilidad y del Mar y Limnología.