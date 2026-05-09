Incendio en planta recicladora de Tennessee activa alerta y fuerte movilización de emergencia

Un incendio de grandes dimensiones se registró este sábado en una fábrica dedicada al reciclaje de plásticos ubicada en el condado de Henry, en el estado de Tennessee, Estados Unidos, lo que provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y autoridades locales.

El siniestro generó una columna de humo visible desde distintos puntos de la región y obligó a emitir una orden de refugio en el lugar para habitantes cercanos, mientras equipos especializados trabajan para contener el fuego.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han informado oficialmente las causas que originaron el incendio en las instalaciones industriales.

Equipos de emergencia mantienen labores de contención

Bomberos y personal de protección civil permanecen desplegados en la zona realizando maniobras para sofocar las llamas y evitar que el fuego se extienda a otras áreas cercanas.

Debido a la magnitud del incendio, la respuesta incluyó la participación de múltiples corporaciones de emergencia del condado de Henry y municipios aledaños.

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Las autoridades locales pidieron a la población mantenerse alejada del perímetro afectado y seguir las recomendaciones oficiales mientras continúan las labores de control y enfriamiento.

Autoridades investigan posibles daños y víctimas

Hasta ahora no se ha confirmado si el incendio dejó personas lesionadas o fallecidas, ya que las evaluaciones continúan mientras el fuego sigue siendo combatido por los equipos de emergencia.

Tampoco se han dado a conocer detalles sobre posibles afectaciones ambientales derivadas de la combustión de materiales plásticos almacenados en la planta recicladora.

A massive fire broke out at a plastic recycling factory in Henry County, Tennessee, prompting a shelter-in-place order and a large emergency response.



The cause of the fire has not yet been released, and it remains unclear whether there were any injuries or fatalities. Crews… pic.twitter.com/ocXsJv7Pf7 — Fox News (@FoxNews) May 9, 2026

Las investigaciones para determinar el origen del incendio iniciarán una vez que las autoridades logren extinguir completamente los puntos activos dentro de las instalaciones.

Especialistas advierten que los incendios en instalaciones de reciclaje de plásticos pueden generar emisiones tóxicas y complicar las tareas de extinción debido a la naturaleza de los materiales almacenados.

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