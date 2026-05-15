Segey confirma cuál será el siguiente día sin clases en Yucatán en mayo 2026

Tras varios ajustes al calendario escolar, la Secretaría de Educación del Gobierno de Yucatán (Segey) dio a conocer que en mayo aún habrá otro día sin clases antes de que se cierre el presente ciclo.

Y es que será el 26 de junio cuando concluya el ciclo escolar 2025-2026 en Yucatán tras diversos acuerdos junto a la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Por ello, se determinó que antes de concluir con el curso, el 29 de mayo se realizará el último Consejo Técnico Escolar en Yucatán.

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Será este día cuando alumnos de nivel básico, preeescolar, primaria y secundaria, suspendan nuevamente sus actividades escolares, reanuándose el 1 de junio.

A partir de ello, no habrá más suspensión de actividades en las escuelas de Yucatán, pues comenzarán los exámenes finales antes de concluir el ciclo escolar 2025-2026 el 26 de junio.

Fechas clave del cierre del ciclo escolar 2025-2026 en Yucatán

La SEGEY dio a conocer las fechas más importantes para estudiantes, docentes y personal administrativo en Yucatán:

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