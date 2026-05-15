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Segey confirma cuál será el siguiente día sin clases en Yucatán en mayo 2026

Antes de concluir el mes de mayo, habrá otro día sin clases para estudiantes de Yucatán.

Por Redacción Por Esto!

15 de may de 2026

1 min

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Habrá más suspensión de clases en Yucatán en mayo
Habrá más suspensión de clases en Yucatán en mayo / Especial

Tras varios ajustes al calendario escolar, la Secretaría de Educación del Gobierno de Yucatán (Segey) dio a conocer que en mayo aún habrá otro día sin clases antes de que se cierre el presente ciclo.

Y es que será el 26 de junio cuando concluya el ciclo escolar 2025-2026 en Yucatán tras diversos acuerdos junto a la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Por ello, se determinó que antes de concluir con el curso, el 29 de mayo se realizará el último Consejo Técnico Escolar en Yucatán.

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Será este día cuando alumnos de nivel básico, preeescolar, primaria y secundaria, suspendan nuevamente sus actividades escolares, reanuándose el 1 de junio.

A partir de ello, no habrá más suspensión de actividades en las escuelas de Yucatán, pues comenzarán los exámenes finales antes de concluir el ciclo escolar 2025-2026 el 26 de junio.

Fechas clave del cierre del ciclo escolar 2025-2026 en Yucatán

La SEGEY dio a conocer las fechas más importantes para estudiantes, docentes y personal administrativo en Yucatán:

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  • Fin del ciclo escolar 2025-2026: 26 de junio de 2026.
  • Sesión de Consejo Técnico Escolar (CTE): 29 de mayo de 2026.
  • Cierre administrativo: 3 de julio de 2026.
  • Fin del receso escolar: 24 de agosto de 2026.
  • Regreso de docentes y personal administrativo: 24 de agosto para las sesiones intensivas del CTE.
  • Inicio del ciclo escolar 2026-2027: 31 de agosto de 2026 en escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Estatal.

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