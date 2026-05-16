Detienen a un hombre por intento de robo en un Oxxo de Umán

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad de Umán aseguraron a un hombre señalado por presuntamente intentar cometer un robo en una tienda de conveniencia de la colonia Cepeda Peraza, luego de que empleados del establecimiento solicitaran apoyo ante un disturbio registrado en el lugar.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron alrededor de las 09:26 horas en un comercio ubicado sobre la calle 16 por 12, donde trabajadores detectaron a una persona ocultando diversos productos entre sus pertenencias con la aparente intención de salir sin pagar la mercancía.

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El informe indica que, al ser confrontado por el personal de la tienda, el individuo intentó abandonar el establecimiento de manera apresurada y posteriormente adoptó una actitud agresiva, por lo que fue retenido mientras arribaban las autoridades municipales.

Tras recibir el reporte, agentes de la corporación acudieron al sitio y procedieron al aseguramiento del sospechoso conforme a los protocolos de actuación, para después trasladarlo a la cárcel pública, donde quedó a disposición de las instancias correspondientes.

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Asimismo, el encargado del comercio informó a los policías que acudiría ante las autoridades competentes para interponer la denuncia formal y dar seguimiento legal al caso.