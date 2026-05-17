Alcaldesa de Mérida informa la apertura del Bazar García Rejón a partir de este lunes

La alcaldesa de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, informó por medio de sus redes sociales que, a partir de este lunes 18 de mayo, se abrirá el Bazar García Rejón. Esto tras el incendio que se registró durante el miércoles en donde se informó que varios negocios tradicionales fueron afectados por el fuego.

La alcaldesa detalló que el funcionamiento se dará con normalidad, sin embargo, se detallaron nuevas medidas de seguridad con la finalidad de evitar más incidentes de este tipo. El objetivo es que este espacio siga siendo un punto de sustento para las diversas familias meridanas.

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¿Qué dijo la alcaldesa de Mérida sobre la apertura del Bazar García Rejón?

Fue en un video compartido en sus redes sociales que Cecilia Patrón Laviada informó que este lunes el funcionamiento del Bazar García Rejón se dará con normalidad. Sin embargo; explicaron las nuevas medidas de seguridad para cuidar a los visitantes y los mismos locatarios.

✅ Mañana lunes el Bazar García Rejón abrirá y funcionará con normalidad.



Tras el incidente registrado el pasado miércoles, realizamos trabajos de supervisión y las reparaciones necesarias, verificando que el inmueble se encuentre en condiciones seguras para locatarios y… pic.twitter.com/4M4WYUGEED — Cecilia Patrón Laviada (@CeciliaPatronL) May 18, 2026

La alcaldesa informó que se integrará una nueva línea eléctrica dentro del recinto, además de que se están haciendo trabajos de mantenimiento para tener listo el Bazar García Rejón y abrir sus puertas este lunes 18 de mayo de 2026.

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