Calor en Yucatán “seca” la venta de cítricos; rematan bolsas de limón hasta en 10 pesos

El intenso calor que se registra en Yucatán comienza a afectar la producción y comercialización de cítricos, principalmente limón, naranja dulce y mandarina, señalaron hombres de campo.

Aunque la temporada de cítricos fue considerada regular, las altas temperaturas provocaron que los frutos se sequen rápidamente, ocasionando pérdidas entre vendedores y productores, quienes se han visto obligados a bajar los precios para evitar que la mercancía se eche a perder.

Algunos comerciantes ofrecen bolsas de limón hasta en 10 pesos, mientras que otros dejaron de vender debido a que los frutos pierden jugo y se deterioran con rapidez.

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El productor Benito Cante explicó que las lluvias registradas durante marzo favorecieron la floración de los cítricos, principalmente naranja dulce, mandarina y limón; sin embargo, el exceso de calor afecta actualmente la calidad de la fruta y obliga a los parcelarios a rematar la producción.

Indicó que la caja de limón de 20 kilos llega a venderse hasta en 30 pesos, mientras que otros vendedores ofrecen pequeñas bolsas en calles y mercados a precios bajos para evitar pérdidas económicas.

Productores señalaron que, aunque la temporada de limón fue aceptable, hace falta la llegada de lluvias para mantener la calidad y el contenido de jugo de los frutos.

Por su parte, Juan Sosaya comentó que la producción de mango atraviesa actualmente una buena temporada y se comercializa hasta en 10 pesos la pieza, principalmente entre visitantes y consumidores locales.

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Campesinos de la región coincidieron en que la producción de cítricos este año fue regular, aunque la falta de agua representa un problema, ya que los frutos tienden a secarse y perder calidad.

Miguel Itzá, trabajador del campo, recordó que en años anteriores la producción de naranja dulce y mandarina fue afectada por animales silvestres, situación que no ocurrió en esta temporada.

En tanto, Pedro Acosta señaló que el trabajo en las parcelas es intenso debido al cuidado de los árboles frutales y destacó que actualmente existe abundancia de limón persa, producto que comercializa en un puesto semifijo ubicado en una calle céntrica.

Agregó que próximamente comenzará la temporada de huaya y ciruela, frutas que tienen buena demanda entre la población, aunque debido al intenso calor también podrían ofrecerse a menor precio para evitar pérdidas.