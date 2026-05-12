Cecilia Patrón revisará posible contaminación del mercado de la Alemán tras quejas por el servicio de agua

La queja de los vecinos de la colonia Alemán en Mérida por fallas en el suministro de agua potable llegó de forma indirecta al Ayuntamiento, pues durante la reunión de la gente de ese rumbo con funcionarios de la Japay, se les habría informado que parte del problema en el cárcamo de la zona es por la contaminación que causa el mercado de ese rumbo.

Esta información fue dada a conocer a la alcaldesa Cecilia Patrón Laviada, durante su reunión semanal con los medios de comunicación, y dijo desconocer el problema, asegurando que los mercados del Ayuntamiento cuentan con plantas propias de tratamiento de aguas, y se comprometió a revisar si las descargas del mercado de la Alemán están relacionadas con la contaminación del cárcamo que abastece a esa zona.

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Mencionó que al inicio de su administración se realizó una limpieza general a las plantas de tratamiento de todos los mercados municipales, aunque prometió darle seguimiento al caso.

“Yo no soy de nunca echar culpas al pasado, hoy es mi responsabilidad y atiendo lo que me corresponde”, declaró la Alcaldesa.

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El desabasto en la colonia Alemán se inscribe en un malestar más amplio. Patrón Laviada reconoció que en los últimos días han aumentado las quejas por presión y suministro de agua en distintos puntos de la ciudad, y recordó que el servicio es responsabilidad de la Japay.