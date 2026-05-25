Chichén Itzá permanecerá cerrada hasta nuevo aviso, confirma Gobierno de Yucatán

La Zona Arqueológica de Chichén Itzá permanecerá cerrada al público hasta nuevo aviso, luego de que este domingo no se alcanzaran acuerdos entre autoridades, artesanos y guías de turistas para permitir la reapertura del sitio prevista para el lunes 25 de mayo de 2026.

El Gobierno del Estado de Yucatán y el Instituto Nacional de Antropología e Historia informaron que, pese a privilegiar el diálogo durante las mesas de trabajo sostenidas con representantes del gremio, no fue posible concretar los compromisos planteados para destrabar el conflicto que mantiene cerrado el acceso al sitio arqueológico.

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Durante la reunión, artesanos y guías turísticos rechazaron los puntos contenidos en la propuesta presentada por las autoridades estatales y federales, entre ellos el reacomodo de nuevas posiciones para comerciantes afectados ubicados en la entrada del antiguo Parador Turístico del Patronato Cultur.

Al concluir la mesa de diálogo, las autoridades solicitaron a las y los artesanos analizar las propuestas con sus agremiados, con el objetivo de encontrar alternativas que permitan alcanzar acuerdos en beneficio de todas las personas involucradas en la actividad turística y comercial de la zona.

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Las autoridades reiteraron que el cierre temporal de Chichén Itzá continuará mientras no existan condiciones para una reapertura ordenada, priorizando el diálogo y la búsqueda de consensos entre las partes involucradas.