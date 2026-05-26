Conductor arrolla a personas en un puesto de comida del Centro de Mérida; reportan varios lesionados

Un aparatoso accidente se registró la mañana de este martes en el Centro de Mérida, luego de que el conductor de una camioneta presuntamente sufriera un problema de salud y perdiera el control del volante, subiéndose a la banqueta y arrollando a varias personas que desayunaban en un puesto de comida.

Los hechos ocurrieron sobre la calle 62 entre 67 y 69, en el barrio de San Juan, cuando según datos preliminares, el guiador circulaba de Norte a Sur, y repentinamente comenzó a zigzaguear hasta impactarse contra los comensales instalados en un puesto de comida.

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Tras embestir a varias personas, la camioneta continuó avanzando fuera de control hasta terminar estrellándose contra un muro de la iglesia de San Juan, lo que provocó momentos de pánico entre peatones y comerciantes de la zona.

Al lugar arribaron paramédicos de la Policía Municipal de Mérida, quienes brindaron los primeros auxilios a los lesionados y al conductor de la unidad.

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Algunas de las personas heridas fueron valoradas en el sitio, mientras que elementos policiacos acordonaron el área para realizar las diligencias correspondientes y deslindar responsabilidades.

Hasta el momento, las autoridades no han informado el número exacto de lesionados ni el estado de salud de las víctimas y el conductor del auto.