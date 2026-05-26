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Yucatán / Mérida

Conductor arrolla a personas en un puesto de comida del Centro de Mérida; reportan varios lesionados

Un conductor perdió el control hasta arrollar a personas en un puesto de comida en el parque de San Juan en el Centro de Mérida.

Por Redacción Por Esto!

26 de may de 2026

1 min

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El conductor perdió el control en el barrio de San Juan del Centro de Mérida
El conductor perdió el control en el barrio de San Juan del Centro de Mérida / Cortesía

Un aparatoso accidente se registró la mañana de este martes en el Centro de Mérida, luego de que el conductor de una camioneta presuntamente sufriera un problema de salud y perdiera el control del volante, subiéndose a la banqueta y arrollando a varias personas que desayunaban en un puesto de comida.

Los hechos ocurrieron sobre la calle 62 entre 67 y 69, en el barrio de San Juan, cuando según datos preliminares, el guiador circulaba de Norte a Sur, y repentinamente comenzó a zigzaguear hasta impactarse contra los comensales instalados en un puesto de comida.

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Tras embestir a varias personas, la camioneta continuó avanzando fuera de control hasta terminar estrellándose contra un muro de la iglesia de San Juan, lo que provocó momentos de pánico entre peatones y comerciantes de la zona.

Al lugar arribaron paramédicos de la Policía Municipal de Mérida, quienes brindaron los primeros auxilios a los lesionados y al conductor de la unidad.

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Algunas de las personas heridas fueron valoradas en el sitio, mientras que elementos policiacos acordonaron el área para realizar las diligencias correspondientes y deslindar responsabilidades.

Hasta el momento, las autoridades no han informado el número exacto de lesionados ni el estado de salud de las víctimas y el conductor del auto.

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