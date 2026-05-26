¡Más de 18 horas sin luz! Colonias y fraccionamientos de Kanasín reclaman falta del servicio hoy 26 de mayo

Más de 17 horas sin energía eléctrica y sin suministro de agua potable han provocado inconformidad entre habitantes de distintos fraccionamientos del municipio de Kanasín.

De acuerdo con los reportes vecinales, las fallas comenzaron desde la tarde del lunes tras las fuertes lluvias y, hasta este martes, decenas de familias continuaban sin electricidad ni acceso regular al agua.

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Entre las zonas afectadas se encuentran los fraccionamientos Puerta del Sol, Villas Oriente, Fontana, Jardines de San Pedro, Alameda, San Camilo, Flor de Mayo y Vistana.

Vecinos señalaron que los apagones han complicado las actividades cotidianas y generado preocupación por posibles daños a electrodomésticos y alimentos.

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Algunos habitantes indicaron que han intentado comunicarse con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para obtener información sobre el origen de la falla y el tiempo estimado para el restablecimiento del servicio; sin embargo, aseguraron que hasta el momento no han recibido una respuesta clara.

Ante esta situación, los afectados hicieron un llamado urgente a las autoridades municipales y estatales para intervenir y agilizar las labores necesarias que permitan restablecer los servicios lo antes posible, ya que las condiciones climáticas elevan el riesgo de afectaciones a la salud.