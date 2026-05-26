Conductor atropella a motociclista, daña un taxi y huye en Chetumal

Esta mañana de martes en la capital del estado, se registró un aparatoso accidente vial que dejó como saldo a una mujer lesionada y cuantiosos daños materiales, marcado por la irresponsable huida del conductor responsable.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 6:30 horas en el cruce de la avenida Magisterial con la calle Tela, dentro de la colonia Magisterial, en la hora que se presenta una carga vehicular debido al inicio de las jornadas laborales y escolares.

Según la información recabada, el conductor de una camioneta con placas de circulación extranjeras, al parecer de Belice, circulaba por dicha arteria cuando, presuntamente debido a una maniobra imprudente y al exceso de velocidad, perdió el control de su unidad.

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En primera instancia, el vehículo impactó de manera contundente a una mujer que transitaba a bordo de una motocicleta, quien salió proyectada hacia el pavimento tras el choque, quedando expuesta al riesgo en plena vía pública. Posteriormente, sin detener su marcha ni mostrar interés por el estado de salud de la motociclista, la misma camioneta alcanzó a golpear a una unidad de transporte público tipo taxi que circulaba por la zona, el cual resultó con daños significativos en su carrocería.

Testigos presenciales del percance señalaron que el tripulante de la camioneta beliceña, tras consumar ambos impactos, aceleró su marcha de manera temeraria y se dio a la fuga.

Elementos de la Dirección de Tránsito de Quintana Roo implementaron un operativo de rastreo para intentar localizar la unidad y a su conductor, utilizando las características del vehículo proporcionadas por los testigos y las cámaras de videovigilancia conectadas al C5 que pudieran haber captado la trayectoria de huida del responsable.

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Mientras tanto, paramédicos que arribaron al sitio brindaron los primeros auxilios a la mujer atropellada, quien fue trasladada a un centro hospitalario para recibir atención médica especializada.

Se enfatiza que el conductor huyó de forma deliberada del lugar, agravando su situación jurídica al no prestar auxilio a la víctima.

El caso fue turnado a la Fiscalía General del Estado, con el fin de que se inicien las indagatorias respectivas para el deslinde de responsabilidades.