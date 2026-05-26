Centro Histórico de Mérida, al borde del colapso vial por exceso de vehículos y transporte

El crecimiento vehicular y la concentración de actividades comerciales y turísticas mantienen al Centro Histórico de Mérida como el principal punto de conflicto vial de la ciudad, situación que requiere soluciones integrales y consensuadas para evitar mayores afectaciones a la movilidad urbana, advirtió el director de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), David Reynaldo Alcocer González.

Reconoció que diariamente miles de automovilistas, unidades del transporte público, vehículos de carga, taxis y trabajadores del sector comercial enfrentan severos embotellamientos en las estrechas calles del primer cuadro de la ciudad, particularmente en zonas de alta afluencia como los alrededores del mercado Lucas de Gálvez.

Universitarios desarrollan estudios sobre movilidad

Ante esta problemática, indicó que estudiantes y académicos de la Facultad de Arquitectura desarrollan investigaciones relacionadas con movilidad, conservación patrimonial, medio ambiente y contaminación; los resultados serán presentados posteriormente a las autoridades para su análisis y posible implementación.

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“El Centro Histórico es el punto neurálgico del funcionamiento de toda la ciudad. No se puede resolver el problema vial únicamente viendo lo que ocurre en esa zona, porque cualquier decisión impacta en toda la estructura de movilidad del municipio”, explicó.

Alcocer González destacó que la Facultad de Arquitectura fue pionera en el estudio de problemáticas urbanas relacionadas con el Centro Histórico y continúa trabajando en propuestas académicas que permitan comprender mejor el fenómeno de saturación vehicular.

Insistió en que el tránsito de numerosos camiones del transporte urbano, combinado con el incremento de vehículos particulares, genera congestionamientos constantes en determinadas horas del día y de la semana, agravando el caos vial en el corazón de la capital yucateca.

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Sin embargo, apuntó que hasta ahora no existe un proyecto específico que resuelva el problema, aunque sí se realizan estudios técnicos que podrían contribuir a diseñar alternativas viables.

Rechazan restringir accesos

En su opinión, propuestas como cerrar calles o restringir accesos pueden parecer soluciones rápidas, pero si no forman parte de una estrategia integral podrían generar nuevas complicaciones en otros sectores de la ciudad.

Reiteró que las soluciones de movilidad no deben depender únicamente de especialistas en diseño urbano, sino también involucrar a toda la comunidad, sectores productivos, transportistas, comerciantes y autoridades, a través de procesos de participación colectiva y toma de decisiones compartidas.