Primeras lluvias en Yucatán dejan “ola de caos” por apagones y falta de agua potable

Aunque formalmente la temporada de lluvias inicia en junio, en Yucatán ya se han registrado las primeras precipitaciones de consideración, las cuales ha dejado diversas afectaciones tanto en Mérida y su Zona Metropolitana como en otros municipios, principalmente por apagones y fallas en el suministro de agua potable.

Desde el pasado lunes se presentaron lluvias fuertes acompañadas de rachas de viento y actividad eléctrica en distintos puntos del estado. Estas condiciones provocaron la caída de árboles y postes, además de daños en el sistema eléctrico, lo que también impactó el funcionamiento del servicio de agua potable.

Las afectaciones continuaron durante el martes, jornada en la que comenzaron a registrarse protestas en zonas de Mérida y Kanasín ante la falta de energía eléctrica.

Entre las áreas reportadas con mayores afectaciones se encuentran Morelos Oriente, Pacabtún, La Ermita, así como diversas colonias y fraccionamientos de Kanasín, donde vecinos realizaron bloqueos de calles para solicitar el restablecimiento del servicio por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

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Por su parte, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay) informó que la falta de electricidad en distintos sectores provocó la suspensión de operaciones en plantas potabilizadoras, lo que impidió la distribución de agua potable hacia diversas viviendas.

La situación se atiende a medida que las autoridades puedan trabajar tras las lluvias; sin embargo, la situación se vuelve alarmante para los vecinos, temiendo que estas continúen en los próximos días ante el pronóstico de precipitaciones para el resto de la semana.

Mientras tanto, las intensas lluvias acompañadas de fuertes vientos que se registraron en distintos municipios como Hunucmá, Dzilam González, Peto y Tixkokob, dejaron afectaciones en carreteras, suspensión de actividades religiosas y taurinas, caída de árboles, apagones y encharcamientos, además de generar preocupación entre habitantes y automovilistas ante la fuerza con la que ingresó el temporal.

En Tixkokob, la tormenta sorprendió a decenas de personas que se preparaban para acudir a la penúltima corrida de la fiesta tradicional en honor a San Bernardino de Siena. Cerca de las 16:00 horas comenzaron a sentirse los fuertes vientos y posteriormente cayó una intensa lluvia que provocó diversos daños en sectores de la población.

Entre las afectaciones reportadas estuvieron la caída de árboles y la suspensión del servicio de energía eléctrica en varias zonas del municipio. En la plaza principal, las ráfagas desprendieron ventanas del segundo piso del Palacio, situación que causó asombro entre personas que se encontraban cerca del lugar, así como entre visitantes que apenas llegaban de Mérida cuando comenzó el aguacero.

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El hecho generó múltiples comentarios en redes sociales, donde algunos habitantes señalaron la falta de mantenimiento en las ventanas del edificio, asegurando que el deterioro habría contribuido a que cedieran ante la fuerza del viento.

Mientras tanto, en Dzilam González las lluvias ocasionaron la caída de varios árboles sobre la carretera Dzilam González-Dzidzantún, bloqueando por completo el paso vehicular y afectando a numerosos conductores que transitaban por la zona.

Los árboles no resistieron los embates del viento y terminaron desplomándose sobre la cinta asfáltica, obligando a los automovilistas a detenerse al no poder continuar su trayecto. Ante esta situación se dio aviso a las autoridades policiales y a personal de Protección Civil, quienes acudieron para retirar los troncos y liberar la vía.

En Hunucmá, aunque la lluvia todavía no caía con intensidad durante el mediodía, amas de casa, comerciantes y trabajadoras del mercado aceleraban el paso y se preparaban con paraguas ante la amenaza del mal tiempo, mientras el cielo comenzaba a cubrirse de densas nubes oscuras y aparecían las primeras gotas.

De igual forma, trabajadores encargados del mantenimiento de tuberías y drenajes aprovecharon para recordar la importancia de limpiar los pozos pluviales y dar mantenimiento a la red de agua potable para evitar inundaciones y encharcamientos en las calles.

Finalmente, en Peto las fuertes lluvias ocasionaron retrasos, paralización de actividades y diferentes calles anegadas. El poblador Mateo Caamal añadió que siempre al terminar mayo una intensa lluvia se hace presente, ya que es parte de la ayuda que los dioses brindan a los campesinos.ales.

Las precipitaciones registradas en diversos municipios trajeron un ligero alivio a las altas temperaturas que se habían sentido en los últimos días; sin embargo, también dejaron afectaciones materiales y complicaciones en varias actividades cotidianas, por lo que autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta ante cualquier eventualidad ocasionada por las lluvias y fuertes vientos.