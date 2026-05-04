Celebra el 10 de mayo con mamá en alguno de estos cuatro cenotes cercanos a Mérida

Celebrar el Día de las Madres en Yucatán puede ir más allá de los restaurantes y los regalos tradicionales.

Este 10 de mayo, una opción cada vez más popular es escaparse a la naturaleza y disfrutar de un cenote, espacios únicos de aguas cristalinas que además tienen un profundo valor cultural para la civilización maya.

Aunque en la ciudad de Mérida no hay cenotes abiertos al público, en sus alrededores existen decenas de opciones a menos de una hora de distancia, ideales para un plan relajante, refrescante y diferente con mamá.

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A continuación, te presentamos cuatro cenotes cercanos que puedes considerar para festejar este 10 de mayo:

Cenote X’batún: Ubicado a unos 49 kilómetros de Mérida, este cenote semiabierto es uno de los favoritos por su entorno natural lleno de vegetación y lirios. Sus aguas verde-azuladas lo convierten en un sitio perfecto para nadar o simplemente relajarse en familia. Además, cuenta con áreas para descansar e incluso opciones de hospedaje cercanas.

Cenotes de Santa Bárbara: Este complejo ofrece tres cenotes distintos —abiertos, semiabiertos y de caverna— lo que permite vivir diferentes experiencias en un solo lugar. Está a unos 50 minutos de Mérida y es ideal para pasar todo el día, ya que cuenta con servicios turísticos y recorridos organizados.

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Cenote San Ignacio: A solo 40 minutos de la capital yucateca, este cenote cerrado destaca por sus instalaciones cómodas, lo que lo convierte en una excelente opción para celebrar con mamá sin sacrificar comodidad. Tiene restaurante, áreas recreativas e incluso actividades como tirolesa y puentes colgantes.

Cenote Kankirixché: Este cenote es ideal para quienes buscan una experiencia más tranquila y en contacto directo con la naturaleza. Su belleza natural y ambiente menos concurrido lo hacen perfecto para un plan íntimo y relajado. Además, es administrado por una comunidad local, lo que apoya el turismo sostenible.

Celebrar a mamá en un cenote no solo es una experiencia refrescante, también es una forma de conectar con la naturaleza y la cultura de Yucatán. Ya sea para nadar, descansar o disfrutar de un día diferente, estos destinos ofrecen una alternativa ideal para salir de la rutina este 10 de mayo.