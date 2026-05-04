Yucatán supera la meta de la Semana Nacional de Vacunación 2026; la campaña continuará en mayo

Yucatán superó por segundo año consecutivo su meta estatal durante la Semana Nacional de Vacunación 2026 “Vacunar es amar”, al aplicar 44 mil 484 dosis del 25 de abril al 2 de mayo, informó la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY).

La cifra representa 52% más que las 29 mil 162 vacunas programadas, resultado de la participación de las familias yucatecas y del trabajo realizado en unidades de salud y brigadas móviles.

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La dependencia destacó que la vacunación es una de las medidas más efectivas para prevenir enfermedades y proteger la vida, por lo que invitó a la población a completar sus esquemas.

Este resultado fue posible mediante una estrategia territorial que incluyó puestos fijos en unidades de salud y brigadas móviles para acercar los servicios a comunidades de difícil acceso.

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La SSY informó que Yucatán cuenta con abasto suficiente de vacunas y una red de frío fortalecida, lo que permite conservar, trasladar y aplicar cada dosis bajo condiciones adecuadas de calidad y seguridad.

Como parte de la estrategia nacional, la jornada de vacunación continuará durante mayo para ampliar la cobertura, completar esquemas y reforzar la protección de la población. Por ello, se invita a quienes aún no han acudido a vacunarse a asistir a su unidad de salud más cercana.