Denuncian invasión de un predio en la colonia Mulsay en Mérida; hombres lo usan como refugio

En la calle 12 Diagonal con 31, en el fraccionamiento Mulsay de Mérida, vecinos y trabajadores denunciaron la situación de un predio cuya barda ha sido abierta en repetidas ocasiones para facilitar el ingreso al lugar.

De acuerdo con testimonios, el hueco ha sido tapado al menos en tres ocasiones; sin embargo, vuelve a abrirse o ser retirado, lo que permite el acceso constante de personas que utilizan el sitio como refugio.

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Trabajadores de limpieza particular señalaron que acuden al lugar dos veces al mes para retirar residuos. No obstante, indicaron que la acumulación de basura es constante, ya que algunas personas que permanecen en el sitio recolectan desechos, principalmente cables, con el objetivo de extraer cobre para su venta.

“Es cansado limpiar un lugar que en una semana vuelve a estar igual”, comentaron de manera anónima.

Además de la acumulación de basura, vecinos han reportado consumo de sustancias y la presencia recurrente de varias personas, en su mayoría hombres, que entran y salen del predio.

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Una habitante de la zona, identificada como Abigail S., señaló que ha observado la presencia constante de alrededor de cinco personas, aunque en ocasiones llegan más. Indicó que, si bien no ha tenido reportes de robos, sí ha notado que algunos presentan problemas de adicciones o de salud mental.

La misma vecina mencionó que existe cierta relación con algunos de ellos, ya que en ocasiones son contratados para realizar trabajos como deshierbe de jardines. Sin embargo, subrayó que no cuentan con un lugar donde vivir, lo que los lleva a ocupar espacios como este terreno, pese a no estar habilitado para ello.