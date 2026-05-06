A dos años del derrumbe, parroquia de Tekax sigue sin restauración ni avances

A dos años del derrumbe de uno de los arcos de la parroquia de San Juan Bautista, la comunidad católica de Tekax señaló que no hay resultados de algún proyecto integral de restauración ni avances significativos en la obra.

El colapso ocurrió la madrugada del 5 de mayo del 2024, cuando uno de los arcos interiores del histórico recinto se vino abajo. Aunque no hubo pérdidas humanas debido a la hora, el hecho dejó una profunda afectación al patrimonio arquitectónico y espiritual del Sur del estado.

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A dos años de lo ocurrido, el panorama es de total inactividad, pues la parroquia permanece clausurada al culto y al público, sin que se haya presentado un proyecto integral de restauración ni avances significativos en los trabajos, de acuerdo con habitantes.

Esta situación ha generado críticas hacia el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y las autoridades correspondientes, a quienes señalan por la falta de respuesta.

Habitantes consideraron incomprensible que, tras dos años, no se hayan concretado acciones para la rehabilitación del templo, una joya del siglo XVII, el cual continúa deteriorándose por la falta de mantenimiento.

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“¿Qué tan lento trabajan los responsables?”, cuestionó el maestro Pedro Catzim, integrante de la comunidad católica, al expresar el sentir de los fieles que exigen soluciones y la pronta reapertura del recinto.

Ante esta situación y hasta el cierre de esta edición, la comunidad católica anunció ayer la realización de una marcha y una misa para pedir la reapertura de la iglesia.