Buque escuela Simón Bolívar de la Armada de Venezuela llega a Progreso: estos son los horarios y días de visitas

El público en general podrá conocer el quehacer de los cadetes y recorrer el buque escuela Simón Bolívar, de la Armada de Venezuela, durante los días 8 al 13 de este mes que arribe al puerto de Progreso.

El navío también conocido como El Embajador sin Fronteras atracará el viernes 8 a las 9:00 horas, y la gente podrá conocerlo ese mismo día desde las 14:00 a las 18:00 horas.

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Para facilitar el acceso, se dispondrán autobuses de traslado con salida desde la Casa de la Cultura de Progreso, en las siguientes fechas: el 8 de mayo, de 14:00 a 18:00 horas; el 9, de 09:00 a 14:00 horas; y los días 10 y 11, de 09:00 a 17:00.

Como su nombre lo indica, esta embarcación es utilizada como plataforma de formación académica para los cadetes, quienes realizan a bordo prácticas fundamentales para su desarrollo naval.

Durante el recorrido, los visitantes podrán apreciar las distintas áreas del buque, así como recibir información directa de la tripulación sobre la vida en altamar, las labores diarias y los valores que rigen la disciplina naval.

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De acuerdo con información oficial, a bordo viajan decenas de cadetes en proceso de formación, quienes enfrentan diversos retos propios de la navegación, fortaleciendo habilidades como el trabajo en equipo, la toma de decisiones y la resistencia física y mental.

Asimismo, este tipo de visitas forman parte de una labor de acercamiento con la ciudadanía, permitiendo que las personas conozcan la tradición marítima y el papel que desempeñan las armadas.