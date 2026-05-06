Mejoran accesibilidad a parques de Mérida con la construcción de rampas para personas con discapacidad

El Ayuntamiento de Mérida avanza con la cobertura total de rampas de acceso en parques de la ciudad, así lo constató la presidenta municipal, Cecilia Patrón Laviada, al supervisar las obras de construcción en el parque de la Unidad Morelos en el Oriente de la ciudad.

“Estamos trabajando para que Mérida sea una ciudad más inclusiva para todos. Detectamos que 86 parques no contaban con rampas para personas con discapacidad, y pusimos manos a la obra para que en los próximos 15 días estén al 100 por ciento”, indicó la munícipe

En su recorrido, indicó que en el parque de la Unidad Morelos se colocaron cinco rampas de acceso cumpliendo con las medidas necesarias que permitan la accesibilidad a este espacio público, mejorando la movilidad con justicia social para todos.

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A cargo de la Dirección de Obras Públicas, la construcción o mejoramiento de rampas en 86 parques, ubicados en los cuatro puntos cardinales del municipio, cumplirán con los criterios de accesibilidad universal para un acceso seguro, incluyente y sin barreras.

Son 160 rampas proyectadas, de las cuales 42 ya han sido construidas, seis rehabilitadas con pintura y 11 están en proceso.

Hasta el momento se han intervenido seis parques en el norte, tres en el oriente y 13 en el sur donde se han construido 18 rampas nuevas.

Recuperan espacios públicos y movilidad

A estas acciones se suma la recién implementada estrategia de mejora urbana en el Centro Histórico con la renovación del Mercado Lucas de Gálvez, buscando la recuperación de espacios públicos y movilidad segura en beneficio de las familias meridanas.

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También se destaca la repavimentación y construcción de más de 147 km de calles, la más de 432 mil 178 acciones de bacheo mediante la atención permanente de reportes en colonias y comisarías, los más de 44 mil 886 m2 de banquetas construidas y con la mejora de alumbrado público en calles de la ciudad en la que Mérida cuenta hasta ahora con más de 46 mil 912 mil luminarias.

El Ayuntamiento enfoca el crecimiento y desarrollo de la ciudad y sus comisarías con responsabilidad, apegado los reglamentos y estándares que permitan mejorar la calidad de vida de todas las personas que habitan el municipio, garantizando el derecho a una ciudad con accesibilidad espacios públicos y movilidad segura, con un enfoque urbano-metropolitano con orden y justicia social para el futuro de todos.