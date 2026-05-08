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Yucatán / Mérida

Vecinos del Sur de Mérida retienen a empleado de la CFE tras sufrir apagones

Vecinos de la colonia Canto al Sur de Mérida reclamaron la falta del servicio eléctrico.

Por Redacción Por Esto!

8 de may de 2026

1 min

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Vecinos de la colonia Canto amenazaron con no liberar la camioneta de la CFE
Vecinos de la colonia Canto amenazaron con no liberar la camioneta de la CFE / Cortesía

Vecinos de la colonia Canto, ubicada al sur de Mérida, retuvieron este viernes una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para exigir el restablecimiento del servicio de energía eléctrica, luego de permanecer varias horas sin luz.

Los habitantes de la calle 107 señalaron que están cansados de los constantes apagones que afectan a la zona y advirtieron que no permitirían la salida de los trabajadores hasta que el problema fuera solucionado.

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De acuerdo con los vecinos, las fallas en el suministro eléctrico se han vuelto frecuentes en las últimas semanas, afectando tanto las actividades diarias como el funcionamiento de electrodomésticos y equipos de refrigeración, especialmente ante las altas temperaturas que se registran en la capital yucateca.

Las labores se realizan en la avenida Benito Juárez, entre las calles 83 y 85

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La inconformidad aumentó debido a que, además de los cortes de energía, varios usuarios denunciaron recibos de luz con cobros considerados excesivos, situación que generó mayor molestia entre las familias afectadas.

Hasta el momento, la CFE no ha emitido una postura oficial sobre las causas del apagón ni sobre las quejas relacionadas con los altos cobros en la colonia.

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