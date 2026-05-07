Apagones siguen frecuentes en Mérida: vecinos reportan fallas en colonias en plena ola de calor

Vecinos de diversas colonias de la ciudad de Mérida reportaron que desde la tarde-noche del miércoles 6 de mayo presentaron afectaciones en el servicio eléctrico, lo cual dejó a decenas de familias sin luz.

A través de redes sociales, vecinos de colonias del Poniente, Oriente y Centro reportaron que el servicio eléctrico comenzó a fallar hasta quedarse completamente sin luz, mientras la ciudad ardía con sensación térmica de 40° C.

Noticia Destacada Se truena transformador y deja a varias colonias sin energía eléctrica en Sabancuy, Campeche

Entre las colonias afectadas se encontraron Santa María Chi, Polígono, Chichén Itzá, Ciudad Caucel, Las Américas, Vicente Solís, Brisas, Canto, Los Héroes, Salvador Alvarado, Fidel Velázquez, Pacabtún y Lindavista.

Las afectaciones persisten en plena ola de calor, pues Yucatán ha registrado sensación térmica superior a los 40° C, por lo que el consumo eléctrico aumenta, causando los apagones.

Hasta el momento la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no ha fijado una postura al respecto sobre los apagones que han sido frecuentes en Yucatán.

No solo en Mérida

Y es que en Yucatán los apagones han ido aumentando en los últimos años, principalmente en temporada de calor entre los meses de abril y mayo.

Noticia Destacada Vecinos de Ciudad del Carmen bloquean calles por falta de luz y calor extremo

Vecinos de municipios como Kanasín, Umán, Buctzotz, Tixkokob, Tixpéhual, Cacalchén, entre otros, han reportado apagones constantes que duran más de seis horas en ser atendidos.

Estos apagones han afectado económicamente tanto a familias como a pequeños comercios, sufriendo que sus electrodomésticos queden inservibles, además de que debido al prolongado tiempo sin electricidad, sus alimentos se han echado a perder.