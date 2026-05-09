Día de las Madres impulsará derrama económica de más de 2 mil 350 millones de pesos en Yucatán

El sector comercial espera alcanzar este fin de semana una derrama económica que supere los 2 mil 350 millones de pesos, producto de la demanda que genera la celebración del Día de las Madres en el estado de Yucatán, informó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida, José Enrique Molina Casares.

Socios de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida señalaron que esta festividad impulsa de manera significativa la actividad económica, beneficiando a diversos giros comerciales y fortaleciendo el consumo local, particularmente en una temporada clave para miles de negocios, consolidándose como una de las fechas con mayor dinamismo comercial durante el primer semestre del año.

“El Día de las Madres es una de las fechas más importantes para el sector comercial, ya que genera un incremento considerable en las ventas y fortalece la economía de miles de negocios en la ciudad”, dijo Molina Casares.

El empresario destacó que se trata de una de las celebraciones con mayor impacto económico, incluso por encima de otras fechas relevantes.

El mes de mayo representa una de las temporadas con mayor actividad económica del año, debido al significado social del Día de las Madres y al nivel de consumo que genera en distintos sectores.

En este contexto, se espera que los repuntes en ventas se concentren principalmente en comercios como perfumerías, tiendas departamentales, joyerías y florerías, sectores que tradicionalmente registran alta demanda durante esta celebración.

La adquisición de regalos, arreglos florales, artículos personales y experiencias para conmemorar la fecha impulsa el flujo de consumidores, lo que se traduce en un aumento significativo en la actividad comercial y en mayores oportunidades de ingresos para estos giros.

Históricamente, el Día de las Madres ha registrado un mayor movimiento económico en comparación con otras celebraciones como el Día del Padre o el Día del Niño, debido al papel central que desempeña la madre dentro de la sociedad, lo que la convierte en una fecha de gran relevancia tanto social como comercial.

Finalmente, el líder empresarial hizo un llamado a la ciudadanía a realizar sus compras en comercios formalmente establecidos, con el objetivo de fortalecer la economía local, garantizar la calidad de los productos y servicios, así como fomentar condiciones de competencia justa para los negocios que cumplen con sus obligaciones.