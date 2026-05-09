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Trágico hallazgo en Campeche: Madre visita a su hijo y esto fue lo que encontró

Yucatán / Mérida

Nace bebé en el centro histórico de Mérida; madre y niña están estables

Tras recibir una llamada de emergencia, paramédicos de la Policía Municipal de Mérida y de la Cruz Roja atendieron la situación.

Por Redacción Por Esto!

9 de may de 2026

1 min

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El personal de emergencias realizó el corte del cordón umbilical y verificó los signos vitales de la recién nacida
El personal de emergencias realizó el corte del cordón umbilical y verificó los signos vitales de la recién nacida / Especial

Una mujer de 31 años dio a luz este sábado en un hotel del centro de Mérida, donde fue auxiliada por paramédicos de la Policía Municipal y de la Cruz Roja Mexicana.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron alrededor de las 16:36 horas en un hotel ubicado sobre la calle 62 entre 63 y 65, luego de que se recibiera una llamada de emergencia para solicitar apoyo por una mujer en labor de parto.

Al arribar al sitio, elementos policiales y paramédicos encontraron a la mujer identificada con las iniciales J.A.A.C., de 31 años de edad, quien ya había dado a luz a una niña.

El personal de emergencias realizó el corte del cordón umbilical y verificó los signos vitales de la recién nacida, reportando que se encontraba estable.

Posteriormente, la madre y la bebé fueron trasladadas en ambulancia al Hospital General Dr. Agustín O'Horán para recibir valoración médica y atención hospitalaria.

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