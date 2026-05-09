Viralizan video de sujeto inhalando sustancia al norte de Mérida; SSP confirma intervención policiaca

Tras la difusión en redes sociales de un video donde un hombre aparece inhalando una sustancia presuntamente ilícita, la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán (SSP), informó que el caso corresponde a una intervención policiaca realizada el pasado 4 de abril en la colonia San Antonio Cinta.

La dependencia estatal señaló que el sujeto, identificado con las iniciales E.A.N.C., de 38 años de edad, había sido reportado por vecinos debido a comportamientos agresivos y alteraciones en la vía pública, presuntamente relacionados con el consumo de sustancias ilegales.

Según el reporte oficial, agentes de la SSP ubicaron posteriormente al individuo en calles del norte de Mérida. Durante una inspección preventiva, le habrían encontrado una sustancia con características similares a una droga.

La corporación precisó que, aunque no hubo una denuncia formal, ciudadanos solicitaron la presencia policial debido al riesgo que el hombre representaba para peatones y automovilistas.

Finalmente, la SSP indicó que el detenido fue trasladado para el seguimiento de las diligencias correspondientes, asegurando que en todo momento se respetaron sus derechos.