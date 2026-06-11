Especialistas del futbol en Yucatán ven fortalezas y límites de México para la Copa Mundial 2026

La diversidad cultural, social e ideológica que se vive en México es uno de nuestros más preciados legados históricos; podemos pensar distinto, pero si hay algo que nos une es nuestra Selección Mexicana de futbol.

El equipo Tricolor comenzará esta tarde su aventura en la Copa Mundial 2026, lo que causa gran expectación entre la gente del balompié de Yucatán que confía que puedan tener una actuación histórica, aunque no para ser campeones; además, coincidieron en que el formato de competencia no es el mejor.

En el POR ESTO! platicamos con un exjugador de selecciones juveniles, un entrenador, un exárbitro profesional y un directivo, quienes esperan con ansias la patada inicial del Mundial más grande de la historia.

Gerardo Tato Torres

Seleccionado nacional Sub20, el ahora entrenador de los Tiburones de Progreso recordó la emoción y el orgullo que se siente el vestir el uniforme verde, escuchar tu himno nacional y representar al país.

“El poder representar a tu país es indescriptible, desde que eres convocado comienzas a disfrutarlo, además el poder jugar un Mundial es el sueño de todos, en especial uno de categoría mayor que es lo máximo que aspiramos para cualquier futbolista”, comentó el que como jugador representó a México en la Copa del Mundo juvenil de 1999.

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Por otro lado, el ahora estratega espera que nuestro país tenga una buena participación, sobre todo aprovechando que tendrán la motivación y el apoyo de la afición, tanto en casa como en Estados Unidos.

“El equipo nacional combina jugadores jóvenes con calidad y otros de mayor experiencia que le darán solidez al funcionamiento del conjunto, creo que esta es la gran oportunidad de llegar a cuartos de final”.

Por último, señaló que el experimento de la FIFA no se mantendrá, ya que las diferencias entre la calidad de los equipos dejarán goleadas en la fase de grupos.

Miguel Salcedo

El exdelantero y ahora entrenador de Deportiva Venados de la Liga de Tercera División Profesional piensa que el objetivo realista para México es superar el tradicional obstáculo del quinto partido y a partir de ahí cualquier resultado es posible, aunque llegar a la final es poco probable.

“La selección presenta una combinación equilibrada de jugadores experimentados y jóvenes con gran proyección y personalidad, lo que aporta dinamismo y buen nivel, esta mezcla es positiva”.

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Para el estratega, el cambio de formato de competencia es benéfica para la afición que va a ver más partidos y para los países que antes no podían clasificar, pero implica retos físicos para los jugadores y puede impactar el nivel de juego.

Manuel Martín

El presidente de la Asociación Yucateca de Futbol es optimista sobre el desempeño del Tri, especialmente por jugar en casa, aunque tampoco espera que avancen mucho,

“El nuevo formato de competencias con más equipos permite la inclusión de países que antes no participaban, aunque lo vuelve más largo y exigente, hasta para los aficionados es imposible ver todo”.

Freddy Sansores

El exárbitro asistente de la Liga MX le da ilusión esta nueva oportunidad para nuestro país en el Mundial, aunque reconoció que son muy pocas las posibilidades reales de México de ser campeón.

“Futbolísticamente no tenemos el nivel para competir contra las Selecciones grandes y tradicionales, sobre todo los conjuntos europeos que llegan mejor preparados”.