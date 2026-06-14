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Japay descarta riesgos en el agua de Las Américas, Mérida, tras reportes de coloración sospechosa

La Japay asegura que el agua en Las Américas es apta para consumo y sin riesgos.

Por Redacción Por Esto!

14 de jun de 2026

1 min

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Japay responde a denuncias virales sobre el agua en Las Américas
Japay responde a denuncias virales sobre el agua en Las Américas / Especial

La Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (Japay) informó que el suministro de agua potable en el fraccionamiento Las Américas opera con normalidad, luego de las publicaciones difundidas en redes sociales sobre presuntas alteraciones en la coloración del agua.

A través de un comunicado, la dependencia aseguró que el servicio se mantiene bajo estrictos controles de calidad y salubridad, descartando riesgos para la población que habita en esta zona del norte de Mérida.

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La Japay detalló que, tras realizar análisis técnicos, se confirmó que el agua cumple con los parámetros físicos, químicos y bacteriológicos establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-2021, referente al agua para uso y consumo humano.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente mediante canales oficiales y evitar difundir información no verificada que pueda generar preocupación entre los habitantes del fraccionamiento.

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Asimismo, reiteraron que continuarán monitoreando de manera permanente la calidad del agua en distintos puntos de la ciudad para garantizar un servicio seguro y adecuado para la población.

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