Buscan a Bogart Caballero en Mérida; salió de su casa en “Los Héroes” y no volvió

La preocupación crece entre familiares y amigos de Bogart Caballero, quien fue reportado como desaparecido tras salir de su domicilio en el fraccionamiento Los Héroes, en Mérida, la noche del pasado sábado, sin que hasta ahora se tenga información sobre su ubicación.

Ante la falta de noticias, sus seres queridos emprendieron una campaña de difusión en redes sociales y grupos ciudadanos para solicitar el apoyo de la población y tratar de obtener cualquier dato que ayude a localizarlo lo antes posible.

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De acuerdo con la información compartida por la familia, desde el momento en que perdieron contacto con él comenzaron las labores de búsqueda y la distribución de su ficha en distintos medios digitales, con la esperanza de ampliar el alcance del llamado y recibir información útil.

Las personas que tengan datos sobre su posible paradero pueden comunicarse a los números telefónicos 9992 221894 y 9991 343660.

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Familiares y amistades agradecieron el respaldo de la ciudadanía y pidieron continuar compartiendo la información para contribuir a su pronta localización.