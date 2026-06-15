Inscripciones UADY preparatoria 2026: documentos, fechas y pasos del proceso

La Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) informó las fechas y requisitos oficiales para el proceso de inscripción de estudiantes admitidos en las Escuelas Preparatorias Uno y Dos para el ciclo escolar 2026-2027.

Las personas aceptadas deberán completar su inscripción del 1 al 15 de julio y los días 6 y 7 de agosto de 2026, mediante dos fases obligatorias: registro en línea y entrega digital de documentos.

La institución recordó que, para que la inscripción sea válida, los aspirantes deberán haber concluido sus estudios de secundaria a más tardar el 7 de agosto de 2026.

Fechas de inscripción para preparatoria UADY 2026

El proceso se realizará en dos etapas a través del Sistema de Información y Control Escolar Institucional (SICEI).

Noticia Destacada Beca Juventudes Renacimiento Yucatán: Cuándo habrá registro para universitarios del ciclo 2026-2027

Fase I: Registro de inscripción

Fechas: del 1 al 15 de julio y 6 y 7 de agosto de 2026. Durante esta etapa, los estudiantes deberán ingresar al portal del SICEI: https://www.sicei.uady.mx/siceiweb/

En el sistema tendrán que:

Llenar la hoja estadística de primer ingreso con datos personales correctos y actualizados.

Realizar el pago de la cuota de inscripción, ya sea en línea o mediante ficha bancaria.

La UADY indicó que el pago debe efectuarse antes de entregar los documentos de la segunda fase.

Entrega de documentos en línea para preparatoria UADY

Fase II: Carga de documentos digitales. Fechas: del 1 al 15 de julio y 6 y 7 de agosto de 2026.

Los documentos deberán subirse en formato PDF con un peso máximo de 1.5 MB en el portal del SICEI. Los archivos podrán ser:

Documentos originales electrónicos descargados de plataformas oficiales.

Escaneos de documentos originales en papel.

La fecha límite para completar la entrega digital será el 7 de agosto de 2026.

Noticia Destacada ¿Te quedaste en la UADY? Consulta aquí los resultados de nuevo ingreso a preparatoria 2026

Documentos necesarios para la inscripción en la UADY

Los aspirantes admitidos deberán adjuntar:

Certificado completo de secundaria o constancia oficial que compruebe haber concluido los estudios antes del 7 de agosto de 2026.

Acta de nacimiento.

CURP verificada por RENAPO y Registro Civil.

Número de Seguridad Social (NSS) del estudiante.

Cupos disponibles para aspirantes no admitidos

La universidad indicó que, en caso de quedar espacios disponibles tras concluir las inscripciones, los aspirantes no admitidos podrán competir por esos lugares.

La asignación se realizará con base en las calificaciones finales más altas y, en caso de empate, se tomará en cuenta el puntaje del Índice de Pensamiento Matemático del EXANI I.