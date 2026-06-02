Estalla crisis en la Conagua Yucatán: trabajadores toman oficinas y anuncian paro indefinido

Más de un centenar de trabajadores de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Yucatán iniciaron un paro laboral indefinido y tomaron las instalaciones de la dependencia para exigir el cumplimiento de diversas prestaciones, mejores condiciones de trabajo y el cese de presuntas violaciones a los derechos laborales.

La protesta fue encabezada por integrantes del Sindicato de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que también representa a los empleados de Conagua en la entidad.

El secretario general de la organización sindical, Wilberth May Alfaro, afirmó que la movilización permanecerá de manera indefinida debido a que, hasta el momento, ninguna autoridad se ha acercado a dialogar sobre las demandas planteadas por los trabajadores.

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Entre los principales reclamos destaca la liberación de plazas laborales que, según el dirigente, han sido solicitadas desde hace aproximadamente un año sin obtener respuesta. A ello se suma la llamada nivelación por titulación, una prestación que permitiría a trabajadores de base ascender al nivel salarial correspondiente tras obtener un título profesional.

May Alfaro explicó que esta prestación está contemplada en las condiciones laborales, aunque su aplicación depende de la disponibilidad presupuestal de la dependencia.

“Llevamos ya 12 años sin presupuesto y tenemos alrededor de 40 compañeros que concluyeron sus estudios y siguen esperando ese reconocimiento laboral”, señaló.

Los inconformes también denunciaron la falta de uniformes, equipo de protección y materiales necesarios para desempeñar sus funciones. De acuerdo con el líder sindical, existen adeudos en la entrega de estos insumos desde 2024.

Particular preocupación expresó por las condiciones en las que opera el personal de laboratorio, que trabaja con sustancias químicas peligrosas.

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“Hay trabajadores que manejan ácidos y desde hace más de seis años estamos solicitando insumos y uniformes adecuados. La respuesta siempre es que no hubo proveedores o que nadie participó en la licitación, pero el trabajo tiene que seguir realizándose y los compañeros no pueden estar expuestos”, afirmó.

Según el representante sindical, la carencia de equipo ha obligado a buscar apoyo en otras dependencias para conseguir materiales básicos de protección para el personal.

Otro de los puntos que detonó la protesta es el retraso en el pago de viáticos. Los trabajadores aseguran que frecuentemente deben cubrir con recursos propios los gastos de comisión y esperar durante meses para recuperar el dinero invertido.

“Hay compañeros a quienes todavía les adeudan viáticos del año pasado. Muchos utilizan recursos destinados a sus familias para cumplir con sus responsabilidades laborales y después no reciben una fecha clara para el reembolso”, sostuvo.

Además de las demandas de carácter federal, el sindicato denunció presuntas irregularidades administrativas al interior de la delegación estatal de Conagua.

May Alfaro afirmó que, desde la llegada de Roberto López González a la dirección de la dependencia en Yucatán, se han registrado situaciones que han generado inconformidad entre los trabajadores.

Según el dirigente, mandos intermedios habrían recibido instrucciones para vigilar permanentemente al personal con el propósito de detectar errores que deriven en sanciones disciplinarias.

Los manifestantes advirtieron que mantendrán el paro y la toma de instalaciones hasta que exista una mesa formal de negociación y se establezcan compromisos concretos para atender sus demandas.

Mientras tanto, las oficinas de Conagua en Yucatán permanecen bajo resguardo de los trabajadores, quienes aseguran que continuarán con las protestas hasta obtener una respuesta de las autoridades federales.